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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Леванте
Эспаньол - Леванте: обзор матча 02 февраля 2013
Эспаньол
02.02.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
3 : 2
Завершен
Леванте
42'
Д. Наварро (АГ)
67'
К. Стуани
69'
С. Гарсия
47'
Р. Гарсия
87'
О. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Леванте
87'
ГОЛ! 3:2!
О. Мартинс
Пас отдал
Х. Баркеро
Замена
М. Петров
️️️️
Симау
74'
73'
Замена
П. Риос
️️️️
Н. Эль-Жар
Замена
С. Техера
️️️️
Р. Баэна
73'
72'
Замена
Вальдо
️️️️
Р. Гарсия
ГОЛ! 3:1!
С. Гарсия
Пас отдал
К. Стуани
69'
68'
Замена
Мичел
️️️️
П. Диоп
ГОЛ! 2:1!
К. Стуани
Пас отдал
С. Гарсия
67'
60'
Желтая карточка
Э. Родас
53'
Желтая карточка
П. Диоп
47'
ГОЛ! 1:1!
Р. Гарсия
Замена
К. Стуани
️️️️
С. Лонго
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Наварро
42'
Желтая карточка
Р. Баэна
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
20
Симау
ЛП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
16
Кристиан
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
21
Мичел
ЦП
23
Вальдо
ПВ
16
Педро Риос
ПВ
3-2-2-1-2
1
Касилья
18
Форлин
15
Морено
19
Колотто
6
Капдевила
2
Матьони
20
Симау
15
Баэна
25
Верду
9
Лонго
9
Гарсия
4-1-1-2-2
78
Мунуа
22
Лелль
5
Родас
4
Наварро
12
Хуанфран
18
Диоп
10
Иборра
9
Баркеро
14
Гарсия
25
Эль-Жар
9
Мартинс
20
Симау
19
Петров
19
Петров
20
Симау
15
Баэна
8
Техера
8
Техера
15
Баэна
9
Лонго
7
Стуани
7
Стуани
9
Лонго
18
Диоп
21
Мичел
21
Мичел
18
Диоп
14
Гарсия
23
Вальдо
23
Вальдо
14
Гарсия
25
Эль-Жар
16
Риос
16
Риос
25
Эль-Жар
Остались в запасе
Эспаньол
Леванте
16
Кристиан
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
16
Кристиан
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Эспаньол - Леванте
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Стейдж Фронт
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