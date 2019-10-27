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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эспаньол
Леванте - Эспаньол: обзор матча 27 октября 2019
Леванте
27.10.2019, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
38'
Б. Эспиноcа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эспаньол
90'
+4
Желтая карточка
В. Кампусано
Желтая карточка
Х. Мирамон
90'
+1
85'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
С. Дардер
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Коке
82'
Желтая карточка
К. Клер
78'
76'
Замена
В. Кампусано
️️️️
Ф. Феррейра
71'
Замена
Д. Вила
️️️️
А. Педроса
65'
Желтая карточка
В. Гомес
Замена
Б. Майорал
️️️️
Р. Марти
63'
Замена
С. Леон
️️️️
Р. Рочина
63'
42'
Желтая карточка
Налдо
38'
ГОЛ! 0:1!
Б. Эспиноcа
Пас отдал
М. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Леванте
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
7
Ву Лей
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
3-2-1-1-3
13
Айтор
23
Кабако
21
Рубен Везо
22
Радойя
18
Клер
23
Коке
20
Кампанья
16
Рочина
25
Моралес
27
Эрнани
9
Марти
4-2-2-1-1
13
Лопес
2
Гомес
5
Налдо
20
Эспиноcа
17
Педроса
25
Рока
5
Лопес
4
Санчес
10
Дардер
8
Варгас
14
Феррейра
23
Коке
21
Мирамон
21
Мирамон
23
Коке
16
Рочина
11
Леон
11
Леон
16
Рочина
9
Марти
9
Майорал
9
Майорал
9
Марти
17
Педроса
12
Вила
12
Вила
17
Педроса
10
Дардер
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Дардер
14
Феррейра
9
Кампусано
9
Кампусано
14
Феррейра
Остались в запасе
Леванте
Эспаньол
10
Энис Барди
АП
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
7
Ву Лей
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
Остались в запасе
7
Ву Лей
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Леванте - Эспаньол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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