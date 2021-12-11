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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Леванте
Эспаньол - Леванте: обзор матча 11 декабря 2021
Эспаньол
11.12.2021, суббота, 16:00
Испания. Примера, 17 тур
4 : 3
Завершен
Леванте
6'
С. Дардер
49'
Р. де Томас
60'
Х. Пуадо
76'
Х. Пуадо
11'
Х. де Фрутос
26'
Сон
57'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Леванте
Замена
Л. Морон
️️️️
Р. де Томас
89'
86'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
84'
Замена
Пепелу
️️️️
Э. Барди
84'
Замена
Коке
️️️️
М. Мальса
Желтая карточка
К. Баре
81'
80'
Желтая карточка
М. Мальса
Замена
К. Баре
️️️️
Я. Эррера
80'
78'
Красная карточка
Сон
ГОЛ! 4:3!
Х. Пуадо
76'
74'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Х. Кампанья
70'
Замена
А. Кантеро
️️️️
Х. Луис Моралес
69'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Р. Марти
68'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
66'
Желтая карточка
Х. Кампанья
Замена
Н. Меламед
️️️️
М. Морланес
62'
Замена
О. Мелендо
️️️️
А. Эмбарба
62'
ГОЛ! 3:3!
Х. Пуадо
Пас отдал
С. Гомес
60'
Желтая карточка
А. Видаль
57'
57'
ГОЛ! 2:3!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Х. де Фрутос
ГОЛ! 2:2!
Р. де Томас
Пас отдал
Я. Эррера
49'
Желтая карточка
А. Эмбарба
36'
26'
ГОЛ! 1:2!
Сон
Пас отдал
Х. де Фрутос
11'
ГОЛ! 1:1!
Х. де Фрутос
Пас отдал
Р. Марти
Желтая карточка
Я. Эррера
9'
ГОЛ! 1:0!
С. Дардер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
26
Альваро Гарсия
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
18
Пепелу
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
4-3-2-1
13
Лопес
17
Педроса
21
Гомес
6
Кабрера
22
Видаль
21
Эррера
8
Морланес
10
Дардер
7
Пуадо
23
Эмбарба
9
де Томас
4-1-1-2-2
25
Карденас
17
Сон
13
Мустафи
21
Рубен Везо
18
Клер
11
Мальса
20
Кампанья
19
де Фрутос
10
Барди
25
Моралес
9
Марти
21
Эррера
88
Баре
88
Баре
21
Эррера
8
Морланес
10
Меламед
10
Меламед
8
Морланес
23
Эмбарба
21
Мелендо
21
Мелендо
23
Эмбарба
9
де Томас
80
Морон
80
Морон
9
де Томас
11
Мальса
23
Коке
23
Коке
11
Мальса
20
Кампанья
16
Мелеро
16
Мелеро
20
Кампанья
10
Барди
18
Пепелу
18
Пепелу
10
Барди
25
Моралес
21
Кантеро
21
Кантеро
25
Моралес
9
Марти
9
Сольдадо
9
Сольдадо
9
Марти
Остались в запасе
Эспаньол
Леванте
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
26
Альваро Гарсия
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
26
Альваро Гарсия
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Эспаньол - Леванте
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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