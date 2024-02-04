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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Леванте
Эспаньол - Леванте: обзор матча 04 февраля 2024
Эспаньол
04.02.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 25 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
2'
М. Брейтуэйт
90+9'
М. Брейтуэйт (П)
58'
А. де ла Фуэнте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Леванте
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Брейтуэйт
90'
+9
89'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
П. Мартинес
Замена
К. Баре
️️️️
А. Агуадо
85'
80'
Замена
Ó. Clemente
️️️️
М. Булдини
67'
Замена
И. Ромеро
️️️️
С. Лосано
Замена
Л. Кабрера
️️️️
В. Руис
66'
Замена
С. Санчес
️️️️
П. Милья
66'
58'
ГОЛ! 1:1!
А. де ла Фуэнте
Пас отдал
П. Мартинес
Желтая карточка
С. Гомес
57'
37'
Желтая карточка
А. Валье
30'
Желтая карточка
А. де ла Фуэнте
25'
Желтая карточка
С. Лосано
Желтая карточка
В. Руис
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
В. Руис
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Леванте
1
Андрес
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
21
Серхио Лосано
ЦП
18
Пабло Мартинес
(К)
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
4-2-2-2
1
Пачеко
21
Гомес
4
Руис
38
23
Эль-Хилали
18
Агуадо
10
Лосано
11
Милья
17
Каррерас
29
22
Брейтуэйт
4-1-2-1-2
1
Андрес
2
Капа
16
Валье
4
де ла Фуэнте
3
Муньос
20
Рей
21
Лосано
18
Мартинес
8
Альварес
9
Булдини
99
Гомес
4
Руис
6
Кабрера
6
Кабрера
4
Руис
18
Агуадо
88
Баре
88
Баре
18
Агуадо
11
Милья
25
Санчес
25
Санчес
11
Милья
18
Мартинес
20
Ибаньес
20
Ибаньес
18
Мартинес
9
Булдини
10
10
9
Булдини
21
Лосано
9
Ромеро
9
Ромеро
21
Лосано
Остались в запасе
Эспаньол
Леванте
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
20
Хосе Грагера
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
25
Жоан Фемениас
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
7
Рохер Бруге
ПВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
20
Хосе Грагера
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
7
Рохер Бруге
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Эспаньол - Леванте
2
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
19
16
Офсайды
1
4
Количество передач
375
533
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Дамаско Арседиано Монескильо
Стадион:
Стейдж Фронт
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