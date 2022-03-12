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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эспаньол
Леванте - Эспаньол: обзор матча 12 марта 2022
Леванте
12.03.2022, суббота, 16:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
80'
Д. Гомес
50'
Х. Пуадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Эспаньол
Желтая карточка
Х. Кампанья
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Эмбарба
Желтая карточка
Р. Пьер
90'
87'
Замена
Н. Меламед
️️️️
С. Дардер
87'
Замена
В. Лей
️️️️
О. Хиль
Замена
А. Кантеро
️️️️
Х. де Фрутос
86'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гомес
80'
Замена
Д. Гомес
️️️️
М. Пубиль
78'
73'
Замена
Ж. Гарсия
️️️️
Д. Лопес
73'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Х. Пуадо
71'
Желтая карточка
Ф. Калеро
63'
Замена
А. Видаль
️️️️
Т. Вилена
Замена
Э. Франкеса
️️️️
Сон
61'
Замена
Р. Везо
️️️️
О. Дуарте
61'
Замена
Х. Кампанья
️️️️
Г. Мелеро
61'
55'
Желтая карточка
Х. Пуадо
50'
ГОЛ! 0:1!
Х. Пуадо
Пас отдал
С. Дардер
Желтая карточка
Г. Мелеро
40'
Желтая карточка
О. Дуарте
35'
18'
Желтая карточка
А. Педроса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
17
Сон
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Ойер
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Карденас
44
Пьер
6
Дуарте
4
Касерес
18
Пубиль
17
Сон
18
Пепелу
16
Мелеро
10
Барди
19
де Фрутос
9
Марти
4-4-1-1
13
Лопес
27
Хиль
12
Калеро
6
Кабрера
17
Педроса
88
Баре
10
Дардер
52
Вилена
21
Эррера
7
Пуадо
9
де Томас
17
Сон
15
Франкеса
15
Франкеса
17
Сон
6
Дуарте
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
6
Дуарте
16
Мелеро
20
Кампанья
20
Кампанья
16
Мелеро
19
де Фрутос
21
Кантеро
21
Кантеро
19
де Фрутос
18
Пубиль
99
Гомес
99
Гомес
18
Пубиль
13
Лопес
1
Гарсия
1
Гарсия
13
Лопес
52
Вилена
22
Видаль
22
Видаль
52
Вилена
10
Дардер
10
Меламед
10
Меламед
10
Дардер
27
Хиль
7
Лей
7
Лей
27
Хиль
7
Пуадо
23
Эмбарба
23
Эмбарба
7
Пуадо
Остались в запасе
Леванте
Эспаньол
11
Микаэль Мальса
ОП
13
Айтор
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
13
Ойер
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
11
Микаэль Мальса
ОП
13
Айтор
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Леванте - Эспаньол
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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