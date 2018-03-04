Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эспаньол
Леванте - Эспаньол: обзор матча 04 марта 2018
Леванте
04.03.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
55'
Х. Луис Моралес (П)
90+1'
Л. Баптистао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эспаньол
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Л. Баптистао
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Луис Моралес
55'
54'
Желтая карточка
М. Наварро
30'
Желтая карточка
С. Дардер
13'
Желтая карточка
Ж. Морено
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
11
Иви
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Леванте
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
23
Джейсон
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
4-1-1-4
13
Ойер
13
Луна
23
Кабако
44
Пьер
19
Лопес
8
Дукур
16
Лукич
11
Паццини
19
Садику
25
Моралес
11
Иви
3-1-3-1-2
13
Лопес
22
Наварро
6
Дуарте
24
Мартин
5
Лопес
23
Гранеро
4
Санчес
10
Дардер
10
Пьятти
12
Баптистао
7
Морено
Остались в запасе
Леванте
Эспаньол
23
Джейсон
ПВ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
21
Оскар Мелендо
ПВ
21
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
21
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Леванте - Эспаньол
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Новости команд
Все
Леванте
Эспаньол
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+