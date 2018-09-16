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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Леванте
Эспаньол - Леванте: обзор матча 16 сентября 2018
Эспаньол
16.09.2018, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
52'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Леванте
90'
+5
Желтая карточка
А. Луна
Желтая карточка
Д. Вила
90'
+4
61'
Желтая карточка
Чема
ГОЛ! 1:0!
С. Гарсия
Пас отдал
Б. Иглесиас
52'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Налдо
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
2-2-3-3
13
Лопес
12
Вила
22
Эрмосо
25
Рока
5
Лопес
21
Лопес
10
Дардер
23
Гранеро
7
Иглесиас
9
Гарсия
12
Баптистао
4-1-2-3
13
Ойер
19
Лопес
44
Пьер
5
Чема
13
Луна
20
Кампанья
23
Джейсон
10
Барди
9
Марти
25
Моралес
9
Боатенг
Остались в запасе
Эспаньол
Леванте
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
5
Налдо
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
5
Налдо
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Эспаньол - Леванте
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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