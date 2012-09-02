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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эспаньол
Леванте - Эспаньол: обзор матча 02 сентября 2012
Леванте
02.09.2012, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
3 : 2
Завершен
Эспаньол
55'
Х.
56'
К. Лелль
90+3'
Р. Родригес (АГ)
21'
С. Лонго
25'
С. Техера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эспаньол
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Р. Родригес
90'
+3
Желтая карточка
Г. Мунуа
87'
Вторая желтая
В. Иборра
82'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Н. Эль-Жар
81'
Замена
Анхель
️️️️
Т. Гекас
81'
76'
Замена
Э. Морено
️️️️
В. Санчес
Желтая карточка
В. Иборра
67'
67'
Желтая карточка
С. Техера
Желтая карточка
Хуанфран
58'
57'
Замена
К. Стуани
️️️️
Х. Верду
ГОЛ! 2:2!
К. Лелль
56'
ГОЛ! 1:2!
Х.
Пас отдал
Т. Гекас
55'
51'
Замена
Симау
️️️️
М. Вакасо
Замена
Мичел
️️️️
П. Диоп
46'
42'
Желтая карточка
К. Альварес
39'
Желтая карточка
Р. Фонте
32'
Желтая карточка
Х. Капдевила
29'
Желтая карточка
В. Санчес
25'
ГОЛ! 0:2!
С. Техера
Пас отдал
Х. Форлин
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Лонго
Желтая карточка
П. Диоп
16'
2'
Желтая карточка
С. Лонго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
21
Мичел
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
6
Фран Миранда
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-1-2-2
78
Мунуа
12
Хуанфран
18
Бальестерос
5
Родас
22
Лелль
18
Диоп
10
Иборра
20
Хуанлу
9
Баркеро
33
Гекас
25
Эль-Жар
3-4-1-2
1
Альварес
18
Форлин
5
Родригес
6
Капдевила
21
Лопес
4
Санчес
8
Техера
22
Вакасо
25
Верду
17
Фонте
9
Лонго
25
Эль-Жар
14
Гарсия
14
Гарсия
25
Эль-Жар
18
Диоп
21
Мичел
21
Мичел
18
Диоп
33
Гекас
9
Анхель
9
Анхель
33
Гекас
4
Санчес
15
Морено
15
Морено
4
Санчес
22
Вакасо
20
Симау
20
Симау
22
Вакасо
25
Верду
7
Стуани
7
Стуани
25
Верду
Остались в запасе
Леванте
Эспаньол
1
Кейлор Навас
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
6
Фран Миранда
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Остались в запасе
6
Фран Миранда
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Леванте - Эспаньол
4
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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