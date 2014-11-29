Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Леванте
Эспаньол - Леванте: обзор матча 29 ноября 2014
Эспаньол
29.11.2014, суббота, 20:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
19'
Ф. Кайседо
34'
С. Гарсия
12'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Леванте
Желтая карточка
А. Арбилья
90'
+1
Замена
Абрахам
️️️️
Л. Васкес
87'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
85'
81'
Желтая карточка
Д. Баррал
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
80'
73'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
А. Иваншиц
70'
Замена
Ж. Симао
️️️️
М. Сиссоко
Замена
А. Гонсалес
️️️️
С. Севилья
69'
50'
Желтая карточка
Д. Наварро
46'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Н. Карабелас
34'
Желтая карточка
А. Иваншиц
ГОЛ! 2:1!
С. Гарсия
Пас отдал
Л. Васкес
34'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайседо
19'
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Луис Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-3-1-2
1
Касилья
29
Фуэнтес
19
Колотто
3
Байи
23
Арбилья
8
Севилья
4
Санчес
87
Каньяс
17
Васкес
10
Кайседо
9
Гарсия
4-1-2-3
13
Мариньо
2
Лопес
26
Винтра
4
Наварро
15
Карабелас
18
Диоп
23
Иваншиц
22
Сиссоко
18
Баррал
11
Касадесус
25
Моралес
8
Севилья
27
Гонсалес
27
Гонсалес
8
Севилья
17
Васкес
10
Абрахам
10
Абрахам
17
Васкес
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
15
Карабелас
3
Гарсия
3
Гарсия
15
Карабелас
22
Сиссоко
23
Симао
23
Симао
22
Сиссоко
23
Иваншиц
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
23
Иваншиц
Остались в запасе
Эспаньол
Леванте
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
14
Рубен Гарсия
ЛВ
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Эспаньол - Леванте
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+