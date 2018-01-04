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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эспаньол - Леванте
Эспаньол - Леванте: обзор матча 04 января 2018
Эспаньол
04.01.2018, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Леванте
28'
Ж. Морено
38'
Х. Луис Моралес (П)
74'
Иви
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эспаньол - Леванте
Желтая карточка
С. Дардер
85'
74'
ГОЛ! 1:2!
Иви
Пас отдал
Х. Луис Моралес
70'
Желтая карточка
Ж. Лерма
54'
Желтая карточка
Э. Барди
Желтая карточка
П. Пьятти
53'
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Луис Моралес
29'
Желтая карточка
Э. Кабако
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
Пас отдал
П. Пьятти
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
14
Саму
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
25
Марк Рока
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Леванте
22
Митчелл Лангерак
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
23
Джейсон
ПВ
11
Иви
ЦФ
3-1-2-1-2
13
Лопес
6
Дуарте
5
Налдо
22
Наварро
5
Лопес
4
Санчес
23
Гранеро
10
Пьятти
7
Морено
9
Гарсия
4-3-1-2
1
Фернандес
23
Коке
23
Кабако
21
Поштиго
3
Гарсия
14
Саму
8
Лерма
20
Кампанья
10
Барди
25
Моралес
9
Боатенг
Остались в запасе
Эспаньол
Леванте
21
Оскар Мелендо
ПВ
25
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
23
Джейсон
ПВ
8
Шейк Дукур
ОП
22
Митчелл Лангерак
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
25
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
8
Шейк Дукур
ОП
22
Митчелл Лангерак
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Эспаньол - Леванте
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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