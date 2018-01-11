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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леванте - Эспаньол
Леванте - Эспаньол: обзор матча 11 января 2018
Леванте
11.01.2018, четверг, 21:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Эспаньол
14'
Л. Баптистао
34'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Леванте - Эспаньол
Желтая карточка
Э. Боатенг
61'
Желтая карточка
С. Лукич
42'
34'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Морено
21'
Желтая карточка
М. Эрмосо
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Баптистао
Пас отдал
Ж. Морено
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
14
Саму
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Леванте
13
Ойер
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
11
Иви
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
25
Марк Рока
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
3-3-2-1
1
Фернандес
3
Гарсия
23
Кабако
5
Чема
14
Саму
20
Кампанья
23
Лукич
10
Барди
23
Джейсон
23
Меса
3-1-3-2
13
Лопес
22
Наварро
5
Налдо
22
Эрмосо
5
Лопес
18
Фуэго
23
Гранеро
14
Хурадо
12
Баптистао
7
Морено
Остались в запасе
Леванте
Эспаньол
13
Ойер
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
11
Иви
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
21
Оскар Мелендо
ПВ
25
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
11
Иви
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
25
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Леванте - Эспаньол
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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