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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эспаньол
Леванте - Эспаньол: обзор матча 06 марта 2011
Леванте
06.03.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
27'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эспаньол
Замена
В. Альварес
️️️️
Д. Гарсиа
Желтая карточка
В. Иборра
Замена
Э. Лопес
️️️️
С. Гарсия
Замена
М. Пальярдо
️️️️
Вальдо
Желтая карточка
А. Дель Орно
Желтая карточка
Ж. Амат
Желтая карточка
Х. Кальехон
Замена
М. Молина
️️️️
Х. Верду
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Д. Гарсиа
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Хиско
Желтая карточка
Г. Мунуа
Желтая карточка
Хиско
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Вальдо
13'
Желтая карточка
Э. Галан
Желтая карточка
А. Душер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
23
Вальдо
ПВ
28
Хиско
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
21
Хави Лопес
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
15
Эрик Лопес
ЦП
4-2-3-1
78
Мунуа
15
Дель Орно
18
Бальестерос
3
Нано
18
Вента
10
Иборра
25
Торрес
20
Хуанлу
23
Вальдо
28
Хиско
10
Кайседо
3-2-2-3
13
Камени
14
Галан
5
Амат
3
Гарсиа
21
Лопес
22
Душер
10
Луис Гарсия
25
Верду
7
Кальехон
9
Гарсия
9
Васкес
28
Хиско
10
Монтеро
10
Монтеро
28
Хиско
23
Вальдо
14
Пальярдо
14
Пальярдо
23
Вальдо
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
9
Гарсия
15
Лопес
15
Лопес
9
Гарсия
3
Гарсиа
27
Альварес
27
Альварес
3
Гарсиа
25
Верду
29
Молина
29
Молина
25
Верду
Остались в запасе
Леванте
Эспаньол
1
Маноло Рейна
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
21
Рубен Суарес
АП
7
Хиско Надаль
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
21
Рубен Суарес
АП
7
Хиско Надаль
ЛВ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Леванте - Эспаньол
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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