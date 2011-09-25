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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эспаньол
Леванте - Эспаньол: обзор матча 25 сентября 2011
Леванте
25.09.2011, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 6 тур
3 : 1
Завершен
Эспаньол
14'
Р. Суарес (П)
58'
Р. Суарес (П)
76'
Х. Баркеро
73'
Э. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эспаньол
Желтая карточка
Х. Маркес
Красная карточка
В. Пандиани
Замена
М. Пальярдо
️️️️
Х.
ГОЛ! 3:1!
Х. Баркеро
Пас отдал
К. Аранда
Замена
К. Аранда
️️️️
А. Коне
ГОЛ! 2:1!
Э. Морено
Пас отдал
В. Пандиани
Замена
Х. Баркеро
️️️️
Р. Суарес
Замена
В. Пандиани
️️️️
Тьеви
Замена
Х. Маркес
️️️️
Ромарик
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Суарес
Красная карточка
Ж. Амат
Желтая карточка
Х.
Замена
А. Васкес
️️️️
Р. Фонте
Желтая карточка
Х. Форлин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Суарес
14'
13'
Желтая карточка
Р. Фонте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
5
Ромарик
ЦП
25
Хоан Верду
АП
23
Тьеви
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
14
Эрнесто Галан
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
4-2-3-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
18
Бальестерос
3
Нано
18
Вента
10
Иборра
25
Торрес
20
Хуанлу
21
Суарес
23
Вальдо
2
Коне
4-2-2-2
1
Альварес
5
Амат
18
Форлин
15
Морено
12
Вила
21
Лопес
5
Ромарик
23
Тьеви
25
Верду
9
Гарсия
17
Фонте
20
Хуанлу
14
Пальярдо
14
Пальярдо
20
Хуанлу
21
Суарес
9
Баркеро
9
Баркеро
21
Суарес
2
Коне
7
Аранда
7
Аранда
2
Коне
5
Ромарик
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
5
Ромарик
17
Фонте
9
Васкес
9
Васкес
17
Фонте
23
Тьеви
12
Пандиани
12
Пандиани
23
Тьеви
Остались в запасе
Леванте
Эспаньол
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Кико Касилья
ВР
14
Эрнесто Галан
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
14
Эрнесто Галан
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Леванте - Эспаньол
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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