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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Леванте
Эспаньол - Леванте: обзор матча 20 июня 2020
Эспаньол
20.06.2020, суббота, 15:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 3
Завершен
Леванте
28'
Д. Лопес
14'
Б. Майорал
67'
Э. Барди
87'
А. Педроса (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Леванте
87'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
А. Педроса
85'
Замена
Б. Гонсалес
️️️️
Х. Кампанья
85'
Замена
П. Мартинес
️️️️
Р. Марти
Замена
М. Варгас
️️️️
О. Мелендо
83'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
В. Санчес
79'
Замена
А. Педроса
️️️️
Д. Вила
76'
72'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Н. Вукчевич
Замена
С. Дардер
️️️️
В. Лей
68'
67'
ГОЛ! 1:2!
Э. Барди
63'
Замена
Эрнани
️️️️
Г. Мелеро
62'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Б. Майорал
Желтая карточка
Д. Вила
37'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лопес
Пас отдал
Л. Кабрера
28'
Желтая карточка
Л. Кабрера
16'
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Майорал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
21
Хави Лопес
ЦЗ
12
Дидач Вила
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Эспаньол
13
Ойер
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
22
Неманья Радойя
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Лопес
21
Лопес
12
Вила
6
Кабрера
25
Рока
5
Лопес
4
Санчес
7
Лей
23
Эмбарба
21
Мелендо
9
Кальери
4-1-2-1-2
13
Айтор
21
Мирамон
21
Рубен Везо
21
Поштиго
18
Клер
17
Вукчевич
20
Кампанья
16
Мелеро
10
Барди
9
Марти
9
Майорал
2
Пипа
2
Пипа
21
Мелендо
8
Варгас
8
Варгас
21
Мелендо
12
Вила
17
Педроса
17
Педроса
12
Вила
7
Лей
10
Дардер
10
Дардер
7
Лей
4
Санчес
14
Феррейра
14
Феррейра
4
Санчес
20
Кампанья
18
Гонсалес
18
Гонсалес
20
Кампанья
9
Марти
18
Мартинес
18
Мартинес
9
Марти
17
Вукчевич
22
Радойя
22
Радойя
17
Вукчевич
9
Майорал
25
Моралес
25
Моралес
9
Майорал
16
Мелеро
27
Эрнани
27
Эрнани
16
Мелеро
Остались в запасе
Эспаньол
Леванте
10
Нико Меламед
ЛВ
13
Ойер
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
10
Нико Меламед
ЛВ
13
Ойер
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Остались в запасе
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Эспаньол - Леванте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Стейдж Фронт
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