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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эспаньол
Леванте - Эспаньол: обзор матча 15 апреля 2016
Леванте
15.04.2016, пятница, 21:30
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
23'
Д. Росси
66'
К. Меджани
7'
Э. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эспаньол
Замена
В. Камараса
️️️️
Х. Луис Моралес
90'
83'
Замена
Э. Роко
️️️️
Абрахам
Желтая карточка
М. Куэро
82'
Желтая карточка
Верса
78'
Замена
Ж. Симао
️️️️
Д. Росси
73'
Желтая карточка
Хуанфран
72'
71'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Ф. Кайседо
70'
Замена
Бурги
️️️️
М. Асенсио
ГОЛ! 2:1!
К. Меджани
Пас отдал
Х. Верду
66'
Замена
М. Куэро
️️️️
П. Лопес
61'
Желтая карточка
Ж. Лерма
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Росси
23'
Желтая карточка
Дейверсон
13'
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Перес
Пас отдал
В. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
12
Верса
ЦП
25
Хоан Верду
АП
16
Дейверсон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Леванте
23
Рубен
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Жуниор Симао
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
9
Маурисио Куэро
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Эспаньол
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-2-1-3
13
Мариньо
12
Хуанфран
4
Наварро
12
Меджани
19
Лопес
8
Лерма
12
Верса
25
Верду
25
Росси
25
Моралес
16
Дейверсон
3-1-3-1-2
13
Лопес
6
Дуарте
27
Гонсалес
5
Дуарте
18
Диоп
21
Лопес
4
Санчес
10
Абрахам
10
Асенсио
30
Перес
10
Кайседо
19
Лопес
9
Куэро
9
Куэро
19
Лопес
25
Росси
23
Симао
23
Симао
25
Росси
25
Моралес
6
Камараса
6
Камараса
25
Моралес
10
Абрахам
3
Роко
3
Роко
10
Абрахам
10
Асенсио
18
Бурги
18
Бурги
10
Асенсио
10
Кайседо
7
Морено
7
Морено
10
Кайседо
Остались в запасе
Леванте
Эспаньол
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Рубен
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Рубен
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Леванте - Эспаньол
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
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