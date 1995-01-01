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Маурисио Куэро
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⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Спартак» победил «Факел», «Динамо» проиграло «Краснодару», «Крылья» пропустили четыре от ЦСКА
6
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Маурисио Куэро
#9 | Нападающий
Имя
Маурисио
Фамилия
Куэро
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
28 января 1993 (30 лет)
Рост
176
Вес
77
Стоимость:
€ 3,50
млн
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Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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