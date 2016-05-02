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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Леванте
Малага - Леванте: обзор матча 02 мая 2016
Малага
02.05.2016, понедельник, 21:30
Испания. Примера, 36 тур
3 : 1
Завершен
Леванте
30'
Д. Чоп
89'
Д. Чоп
90+3'
Г. Кастро
42'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Леванте
ГОЛ! 3:1!
Г. Кастро
Пас отдал
Д. Чоп
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Д. Чоп
89'
86'
Замена
Х. Верду
️️️️
Хуанфран
82'
Желтая карточка
Хуанфран
80'
Замена
В. Камараса
️️️️
Х. Мари
Желтая карточка
И. Камачо
77'
76'
Желтая карточка
Х. Мари
76'
Желтая карточка
П. Лопес
Замена
Дуда
️️️️
П. Форнальс
72'
68'
Замена
Дейверсон
️️️️
В. Касадесус
Желтая карточка
Р. Альбентоса
66'
Замена
К. Атсу
️️️️
Хуанпи
62'
62'
Желтая карточка
В. Касадесус
42'
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
В. Касадесус
ГОЛ! 1:0!
Д. Чоп
Пас отдал
Ф. Рикка
30'
Замена
Е. Филипенко
️️️️
Р. Росалес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хуанпи
АП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Шарлес
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
12
Верса
ЦП
9
Маурисио Куэро
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Леванте
23
Рубен
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
25
Хоан Верду
АП
16
Дейверсон
ЦФ
4-2-2-2
13
Очоа
23
Торрес
16
Рикка
16
Росалес
6
Альбентоса
4
Камачо
5
Кастро
8
Форнальс
10
Хуанпи
9
Чоп
19
Шарлес
4-1-1-4
13
Мариньо
19
Лопес
3
Феддаль
12
Меджани
12
Хуанфран
6
Хосе Мари
12
Верса
11
Касадесус
25
Моралес
25
Росси
9
Куэро
16
Росалес
24
Филипенко
24
Филипенко
16
Росалес
10
Хуанпи
30
Атсу
30
Атсу
10
Хуанпи
8
Форнальс
17
Дуда
17
Дуда
8
Форнальс
6
Хосе Мари
6
Камараса
6
Камараса
6
Хосе Мари
12
Хуанфран
25
Верду
25
Верду
12
Хуанфран
11
Касадесус
16
Дейверсон
16
Дейверсон
11
Касадесус
Остались в запасе
Малага
Леванте
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Рубен
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Рубен
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Малага - Леванте
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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