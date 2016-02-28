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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Леванте
Вильярреал - Леванте: обзор матча 28 февраля 2016
Вильярреал
28.02.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 26 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
12'
Л. Баптистао
30'
С. Кастильехо
48'
Адриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Леванте
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Адриан
73'
72'
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
Х. Луис Моралес
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Тригерос
70'
56'
Вторая желтая
Д. Наварро
54'
Замена
В. Камараса
️️️️
Д. Росси
54'
Замена
М. Куэро
️️️️
Х. Верду
ГОЛ! 3:0!
Адриан
Пас отдал
М. Науэль
48'
Замена
В. Руис
️️️️
М. Мусаккио
45'
44'
Желтая карточка
Верса
39'
Желтая карточка
Ж. Лерма
ГОЛ! 2:0!
С. Кастильехо
Пас отдал
Адриан
30'
27'
Желтая карточка
Д. Наварро
ГОЛ! 1:0!
Л. Баптистао
Пас отдал
Бруно
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
12
Верса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Леванте
23
Рубен
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Маурисио Куэро
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
4-2-2-2
23
Ареоля
3
Марин
23
Бонера
3
Байи
37
Мусаккио
21
Бруно
14
Тригерос
77
Науэль
70
Кастильехо
20
Адриан
12
Баптистао
3-3-1-3
13
Мариньо
4
Наварро
12
Меджани
3
Гарсия
12
Верса
23
Симао
8
Лерма
25
Верду
16
Дейверсон
25
Моралес
25
Росси
37
Мусаккио
4
Руис
4
Руис
37
Мусаккио
14
Тригерос
17
Пина
17
Пина
14
Тригерос
20
Адриан
94
Бакамбу
94
Бакамбу
20
Адриан
25
Верду
9
Куэро
9
Куэро
25
Верду
25
Росси
6
Камараса
6
Камараса
25
Росси
25
Моралес
17
Ксуметра
17
Ксуметра
25
Моралес
Остались в запасе
Вильярреал
Леванте
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
23
Рубен
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Вильярреал - Леванте
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
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