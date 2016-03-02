Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал
Леванте - Реал: обзор матча 02 марта 2016
Леванте
02.03.2016, среда, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 3
Завершен
Реал
39'
Дейверсон
33'
К. Роналду (П)
38'
Д. Мариньо (АГ)
90+2'
Иско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Иско
Пас отдал
К. Роналду
86'
Замена
Хесе
️️️️
Б. Майорал
80'
Замена
Иско
️️️️
Х. Родригес
Желтая карточка
Хуанфран
79'
74'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Каземиро
Замена
Р. Гарсия
️️️️
В. Камараса
72'
Замена
Верса
️️️️
Ж. Симао
68'
Замена
В. Касадесус
️️️️
Д. Росси
63'
Желтая карточка
Ж. Симао
42'
40'
Желтая карточка
Л. Васкес
ГОЛ! 1:2!
Дейверсон
Пас отдал
Д. Росси
39'
38'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Мариньо
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Леванте
23
Рубен
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
12
Верса
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Маурисио Куэро
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
22
Иско
АП
4-3-3
13
Мариньо
6
Орбан
12
Меджани
2
Лопес
3
Феддаль
23
Симао
8
Лерма
6
Камараса
25
Росси
25
Моралес
16
Дейверсон
4-1-1-2-2
1
Навас
13
Данило
3
Пепе
6
Начо
19
Варан
5
Каземиро
8
Кроос
17
Васкес
23
Родригес
7
Роналду
9
Майорал
6
Камараса
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Камараса
23
Симао
12
Верса
12
Верса
23
Симао
25
Росси
11
Касадесус
11
Касадесус
25
Росси
5
Каземиро
8
Ковачич
8
Ковачич
5
Каземиро
23
Родригес
22
Иско
22
Иско
23
Родригес
9
Майорал
10
Хесе
10
Хесе
9
Майорал
Остались в запасе
Леванте
Реал
9
Маурисио Куэро
ЦФ
23
Рубен
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
25
Хоан Верду
АП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
8
Мартин Эдегор
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
9
Маурисио Куэро
ЦФ
23
Рубен
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
25
Хоан Верду
АП
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
8
Мартин Эдегор
АП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Леванте - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
Новости команд
Все
Леванте
Реал
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
Вчера, 14:51
4
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
16 ноября
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
16 ноября
7
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
Вчера, 14:51
4
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
16 ноября
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
16 ноября
7
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+