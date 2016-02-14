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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Леванте
Эйбар - Леванте: обзор матча 14 февраля 2016
Эйбар
14.02.2016, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 24 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
37'
Борха
59'
А. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Леванте
Замена
И. Корраль
️️️️
Т. Инуи
90'
+3
Желтая карточка
Хота
90'
+1
80'
Замена
Н. Гилас
️️️️
Д. Росси
Замена
Й. Радошевич
️️️️
А. Гонсалес
79'
Замена
С. Энрих
️️️️
Борха
77'
64'
Замена
В. Камараса
️️️️
Ж. Ксуметра
ГОЛ! 2:0!
А. Гонсалес
59'
Желтая карточка
М. Кастельяно
42'
41'
Желтая карточка
Ж. Ксуметра
40'
Желтая карточка
Л. Орбан
ГОЛ! 1:0!
Борха
Пас отдал
Т. Инуи
37'
Желтая карточка
Д. Гарсия
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
24
Хота
ПВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
12
Верса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Эйбар
1
Ирурета
ВР
33
Иманол Корраль
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
11
Сауль
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Леванте
23
Рубен
ВР
12
Карл Меджани
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Маурисио Куэро
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
4-3-2-1
13
Риесго
15
Ансотеги
16
Кастельяно
15
дос Сантос
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
8
Гонсалес
14
Инуи
24
Хота
17
Борха
4-3-3
13
Мариньо
3
Гарсия
4
Наварро
3
Феддаль
6
Орбан
17
Ксуметра
12
Верса
23
Симао
25
Моралес
16
Дейверсон
25
Росси
14
Инуи
33
Корраль
33
Корраль
14
Инуи
8
Гонсалес
5
Радошевич
5
Радошевич
8
Гонсалес
17
Борха
9
Энрих
9
Энрих
17
Борха
17
Ксуметра
6
Камараса
6
Камараса
17
Ксуметра
17
Ксуметра
25
Верду
25
Верду
17
Ксуметра
25
Росси
9
Гилас
9
Гилас
25
Росси
Остались в запасе
Эйбар
Леванте
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
11
Сауль
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
9
Маурисио Куэро
ЦФ
23
Рубен
ВР
12
Карл Меджани
ЦЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
11
Сауль
ЦП
Остались в запасе
9
Маурисио Куэро
ЦФ
23
Рубен
ВР
12
Карл Меджани
ЦЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Эйбар - Леванте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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