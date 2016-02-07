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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Барселона
Леванте - Барселона: обзор матча 07 февраля 2016
Леванте
07.02.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
20'
Д. Наварро (АГ)
90+1'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Барселона
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
89'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
И. Лопес
82'
Замена
М. Куэро
️️️️
Верса
78'
75'
Замена
А. Видаль
️️️️
Д. Алвес
Замена
Н. Гилас
️️️️
Дейверсон
71'
Замена
В. Камараса
️️️️
Д. Наварро
71'
68'
Замена
С. Бускетс
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
Ж. Лерма
66'
62'
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Д. Наварро
57'
27'
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
З. Феддаль
22'
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
4
Давид Наварро
(К)
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Иван Лопес
ПЗ
12
Верса
ОП
23
Жуниор Симао
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Леванте
23
Рубен
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Маурисио Куэро
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-1-3
13
Мариньо
3
Гарсия
4
Наварро
3
Феддаль
2
Лопес
12
Верса
23
Симао
8
Лерма
16
Дейверсон
25
Моралес
25
Росси
4-3-2-1
1
Браво
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
18
Альба
6
Роберто
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
12
Верса
9
Куэро
9
Куэро
12
Верса
4
Наварро
6
Камараса
6
Камараса
4
Наварро
16
Дейверсон
9
Гилас
9
Гилас
16
Дейверсон
10
Алвес
22
Видаль
22
Видаль
10
Алвес
11
Ракитич
5
Бускетс
5
Бускетс
11
Ракитич
Остались в запасе
Леванте
Барселона
23
Рубен
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Леванте - Барселона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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