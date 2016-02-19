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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Хетафе
Леванте - Хетафе: обзор матча 19 февраля 2016
Леванте
19.02.2016, пятница, 22:30
Испания. Примера, 25 тур
3 : 0
Завершен
Хетафе
10'
Х. Луис Моралес
42'
Д. Росси (П)
81'
Х. Верду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Хетафе
Замена
М. Куэро
️️️️
Х. Луис Моралес
86'
ГОЛ! 3:0!
Х. Верду
Пас отдал
Х. Луис Моралес
81'
Замена
В. Касадесус
️️️️
Д. Росси
76'
72'
Замена
А. Медран
️️️️
Х. Родригес
Желтая карточка
Верса
68'
58'
Замена
С. Щепович
️️️️
М. Гомес
58'
Замена
Вандерсон
️️️️
П. Леон
Желтая карточка
Дейверсон
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
В. Гуаита
Замена
В. Камараса
️️️️
Дейверсон
45'
42'
Желтая карточка
С. Вергини
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Росси
42'
ГОЛ! 1:0!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Д. Росси
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
12
Верса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
25
Хоан Верду
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Карим Йода
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Леванте
23
Рубен
ВР
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Маурисио Куэро
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
3-3-1-3
13
Мариньо
3
Гарсия
4
Наварро
12
Меджани
12
Верса
23
Симао
8
Лерма
25
Верду
16
Дейверсон
25
Росси
25
Моралес
3-2-3-2
13
Гуаита
22
Суарес
16
Кала
2
Вергини
11
Йода
22
Родригес
14
Леон
16
Гомес
8
Родригес
9
Васкес
7
Сарабия
25
Моралес
9
Куэро
9
Куэро
25
Моралес
16
Дейверсон
6
Камараса
6
Камараса
16
Дейверсон
25
Росси
11
Касадесус
11
Касадесус
25
Росси
22
Родригес
10
Медран
10
Медран
22
Родригес
16
Гомес
12
Щепович
12
Щепович
16
Гомес
14
Леон
94
Вандерсон
94
Вандерсон
14
Леон
Остались в запасе
Леванте
Хетафе
23
Рубен
ВР
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Леванте - Хетафе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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