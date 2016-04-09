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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Леванте
Бетис - Леванте: обзор матча 09 апреля 2016
Бетис
09.04.2016, суббота, 23:05
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
81'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Леванте
90'
+4
Желтая карточка
Х. Мари
Желтая карточка
А. Сехудо
90'
89'
Желтая карточка
Хуанфран
85'
Замена
Дейверсон
️️️️
Ж. Симао
82'
Желтая карточка
П. Лопес
ГОЛ! 1:0!
Р. Кастро
Пас отдал
А. Сехудо
81'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
80'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Хоакин
79'
78'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Ж. Лерма
76'
Замена
Х. Мари
️️️️
В. Камараса
Желтая карточка
Ш. Мусонда
70'
Замена
А. Сехудо
️️️️
Ф. Молинеро
69'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Х. Молина
58'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
6
Петрос
ОП
20
Фуед Кадир
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Леванте
23
Рубен
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
9
Маурисио Куэро
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
4-2-2-2
1
Адан
2
Молинеро
18
Гонсалес
2
Пеццелла
33
Монтойя
21
Н'Диайе
25
Себальос
21
Мусонда
17
Хоакин
24
Кастро
19
Молина
4-3-1-2
13
Мариньо
19
Лопес
4
Наварро
12
Меджани
12
Хуанфран
8
Лерма
6
Камараса
23
Симао
25
Верду
11
Касадесус
25
Росси
2
Молинеро
16
Сехудо
16
Сехудо
2
Молинеро
17
Хоакин
20
Портильо
20
Портильо
17
Хоакин
19
Молина
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
19
Молина
6
Камараса
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
6
Камараса
8
Лерма
25
Моралес
25
Моралес
8
Лерма
23
Симао
16
Дейверсон
16
Дейверсон
23
Симао
Остались в запасе
Бетис
Леванте
1
Даниэль Хименес
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
6
Петрос
ОП
20
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Хуан Мерино
9
Маурисио Куэро
ЦФ
23
Рубен
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
6
Петрос
ОП
20
Фуед Кадир
ЦП
Остались в запасе
9
Маурисио Куэро
ЦФ
23
Рубен
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Мерино
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Бетис - Леванте
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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