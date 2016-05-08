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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетико
Леванте - Атлетико: обзор матча 08 мая 2016
Леванте
08.05.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико
30'
В. Касадесус
90'
Д. Росси
2'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетико
ГОЛ! 2:1!
Д. Росси
Пас отдал
Х. Луис Моралес
90'
Замена
Д. Росси
️️️️
В. Касадесус
79'
70'
Замена
Т. Парти
️️️️
Габи
65'
Желтая карточка
Х. Хименес
Замена
Ж. Симао
️️️️
Верса
64'
45'
Замена
Я. Карраско
️️️️
А. Фернандес
45'
Замена
А. Гризманн
️️️️
А. Корреа
Замена
Р. Гарсия
️️️️
М. Куэро
45'
Желтая карточка
Хуанфран
42'
ГОЛ! 1:1!
В. Касадесус
Пас отдал
М. Куэро
30'
2'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
12
Верса
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Маурисио Куэро
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
23
Рубен
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Жуниор Симао
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-2-1-3
13
Мариньо
12
Хуанфран
4
Наварро
12
Меджани
19
Лопес
12
Верса
8
Лерма
25
Верду
25
Моралес
11
Касадесус
9
Куэро
4-4-1-1
13
Облак
20
Хуанфран
20
Хименес
15
Савич
16
Луис
17
Фернандес
14
Габи
8
Ньигес
6
Коке
10
Корреа
9
Торрес
9
Куэро
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Куэро
12
Верса
23
Симао
23
Симао
12
Верса
11
Касадесус
25
Росси
25
Росси
11
Касадесус
14
Габи
18
Парти
18
Парти
14
Габи
17
Фернандес
10
Карраско
10
Карраско
17
Фернандес
10
Корреа
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Корреа
Остались в запасе
Леванте
Атлетико
23
Рубен
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
16
Дейверсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Леванте - Атлетико
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 19:55)
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