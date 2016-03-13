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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Валенсия
Леванте - Валенсия: обзор матча 13 марта 2016
Леванте
13.03.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
65'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Валенсия
Желтая карточка
П. Лопес
90'
+3
Замена
В. Камараса
️️️️
Дейверсон
86'
84'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
78'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Замена
В. Касадесус
️️️️
Д. Росси
76'
Замена
П. Лопес
️️️️
Ж. Симао
74'
70'
Замена
А. Негредо
️️️️
П. Пьятти
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
Пас отдал
Хуанфран
65'
61'
Замена
Родриго
️️️️
А. Гомеш
Желтая карточка
Ж. Симао
61'
49'
Желтая карточка
А. Абденнур
18'
Замена
А. Барраган
️️️️
Ж. Канселу
14'
Желтая карточка
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
12
Верса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
25
Хоан Верду
АП
16
Дейверсон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Леванте
23
Рубен
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
9
Маурисио Куэро
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Данило
ОП
19
Родриго
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
3-3-1-3
13
Мариньо
12
Хуанфран
12
Меджани
3
Феддаль
12
Верса
23
Симао
8
Лерма
25
Верду
25
Росси
25
Моралес
16
Дейверсон
4-1-3-1-1
25
Алвес
2
Канселу
13
Мустафи
5
Абденнур
6
Сикейра
8
Фегули
10
Парехо
18
Фуэго
20
Гомеш
10
Пьятти
9
Алькасер
23
Симао
19
Лопес
19
Лопес
23
Симао
16
Дейверсон
6
Камараса
6
Камараса
16
Дейверсон
25
Росси
11
Касадесус
11
Касадесус
25
Росси
2
Канселу
19
Барраган
19
Барраган
2
Канселу
20
Гомеш
19
Родриго
19
Родриго
20
Гомеш
10
Пьятти
21
Негредо
21
Негредо
10
Пьятти
Остались в запасе
Леванте
Валенсия
14
Рубен Гарсия
ЛВ
9
Маурисио Куэро
ЦФ
23
Рубен
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Данило
ОП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
9
Маурисио Куэро
ЦФ
23
Рубен
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Данило
ОП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Гари Невилл
Статистика матча Леванте - Валенсия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
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