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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Леванте
Депортиво - Леванте: обзор матча 19 марта 2016
Депортиво
19.03.2016, суббота, 22:30
Испания. Примера, 30 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
43'
Л. Альберто
86'
Д. Мариньо (АГ)
50'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Леванте
Желтая карточка
Л. Альберто
90'
90'
Желтая карточка
Верса
Замена
А. Бергантиньос
️️️️
Лукас
88'
88'
Замена
М. Куэро
️️️️
Хуанфран
Желтая карточка
О. Риера
88'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Мариньо
86'
Замена
О. Риера
️️️️
Ф. Файр
83'
81'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Луис Моралес
77'
Замена
В. Касадесус
️️️️
Д. Росси
69'
Желтая карточка
Ж. Симао
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Кани
66'
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Росси
Пас отдал
Верса
ГОЛ! 1:0!
Л. Альберто
43'
33'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
18
Луис Альберто
АП
8
Кани
ПП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
12
Верса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Леванте
23
Рубен
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
9
Маурисио Куэро
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
3-5-1-1
1
Люкс
16
Луизиньо
14
Аррибас
3
Наварро
5
Боргес
76
Файр
5
Москера
24
Хуанфран
8
Кани
18
Альберто
7
Лукас
3-3-1-3
13
Мариньо
3
Феддаль
12
Меджани
12
Хуанфран
12
Верса
23
Симао
8
Лерма
25
Верду
16
Дейверсон
25
Моралес
25
Росси
8
Кани
10
Картабия
10
Картабия
8
Кани
7
Лукас
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
7
Лукас
76
Файр
21
Риера
21
Риера
76
Файр
12
Хуанфран
9
Куэро
9
Куэро
12
Хуанфран
25
Моралес
14
Гарсия
14
Гарсия
25
Моралес
25
Росси
11
Касадесус
11
Касадесус
25
Росси
Остались в запасе
Депортиво
Леванте
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
23
Рубен
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Депортиво - Леванте
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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