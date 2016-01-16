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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Леванте
Сельта - Леванте: обзор матча 16 января 2016
Сельта
16.01.2016, суббота, 20:15
Испания. Примера, 20 тур
4 : 3
Завершен
Леванте
35'
Д. Гуидетти
41'
Д. Гуидетти
57'
Я. Аспас
84'
Ф. Орельяна
63'
Дейверсон
66'
П. Лопес
89'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Леванте
89'
ГОЛ! 4:3!
Х. Луис Моралес
Замена
С. Гомес
️️️️
П. Эрнандес
86'
ГОЛ! 4:2!
Ф. Орельяна
Пас отдал
Я. Аспас
84'
82'
Замена
Н. Гилас
️️️️
Д. Наварро
Замена
Н. Радойя
️️️️
Т. Бонгонда
70'
68'
Желтая карточка
Ж. Лерма
67'
Желтая карточка
В. Камараса
66'
Замена
Р. Марти
️️️️
Ж. Симао
66'
ГОЛ! 3:2!
П. Лопес
Пас отдал
Х. Луис Моралес
63'
ГОЛ! 3:1!
Дейверсон
Пас отдал
В. Камараса
Замена
Х. Сене
️️️️
Д. Гуидетти
62'
ГОЛ! 3:0!
Я. Аспас
Пас отдал
П. Эрнандес
57'
56'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
М. Куэро
ГОЛ! 2:0!
Д. Гуидетти
Пас отдал
Д. Васс
41'
40'
Желтая карточка
Ж. Лерма
ГОЛ! 1:0!
Д. Гуидетти
Пас отдал
Я. Аспас
35'
Желтая карточка
Т. Бонгонда
32'
31'
Желтая карточка
А. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Маурисио Куэро
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Леванте
23
Рубен
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
4-2-2-2
1
Альварес
17
Кастро
22
Кабрал
21
Планас
22
Мальо
10
Васс
19
Эрнандес
10
Бонгонда
14
Орельяна
11
Гуидетти
10
Аспас
4-3-3
13
Мариньо
19
Лопес
3
Феддаль
4
Наварро
3
Гарсия
23
Симао
6
Камараса
8
Лерма
16
Дейверсон
25
Моралес
9
Куэро
19
Эрнандес
21
Гомес
21
Гомес
19
Эрнандес
10
Бонгонда
22
Радойя
22
Радойя
10
Бонгонда
11
Гуидетти
10
Сене
10
Сене
11
Гуидетти
9
Куэро
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Куэро
23
Симао
9
Марти
9
Марти
23
Симао
4
Наварро
9
Гилас
9
Гилас
4
Наварро
Остались в запасе
Сельта
Леванте
36
Рубен Бланко
ВР
8
Леви Мадинда
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
23
Рубен
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
8
Леви Мадинда
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Сельта - Леванте
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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