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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Лас-Пальмас
Леванте - Лас-Пальмас: обзор матча 25 января 2016
Леванте
25.01.2016, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 21 тур
3 : 2
Завершен
Лас-Пальмас
25'
Х. Луис Моралес
47'
Дейверсон
63'
Х. Луис Моралес
49'
В. Жозе
66'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Лас-Пальмас
Вторая желтая
Дейверсон
90'
+3
89'
Желтая карточка
М. Вакасо
79'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Д. Симон
76'
Замена
С. Араухо
️️️️
Тана
Замена
Д. Росси
️️️️
Ж. Ксуметра
75'
Желтая карточка
Ж. Ксуметра
74'
66'
ГОЛ! 3:2!
В. Жозе
Замена
Ж. Симао
️️️️
В. Камараса
65'
ГОЛ! 3:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Дейверсон
63'
62'
Желтая карточка
А. Айтами
Желтая карточка
Дейверсон
57'
57'
Желтая карточка
Х. Варас
49'
ГОЛ! 2:1!
В. Жозе
Пас отдал
Д. Симон
ГОЛ! 2:0!
Дейверсон
Пас отдал
Ж. Лерма
47'
Желтая карточка
А. Гарсия
43'
Замена
И. Лопес
️️️️
П. Лопес
42'
ГОЛ! 1:0!
Х. Луис Моралес
25'
24'
Желтая карточка
Р. Меса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
12
Верса
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
10
Хонатан Виера
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Леванте
23
Рубен
ВР
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
9
Маурисио Куэро
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
32
Нили
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
11
Момо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
4-4-2
13
Мариньо
3
Гарсия
4
Наварро
3
Феддаль
19
Лопес
8
Лерма
12
Верса
6
Камараса
17
Ксуметра
16
Дейверсон
25
Моралес
4-2-2-2
13
Варас
2
Симон
16
Айтами
5
Гарсия
23
Кастельяно
16
Меса
22
Вакасо
21
Валерон
10
Виера
24
Тана
12
Виллиан Жозе
19
Лопес
2
Лопес
2
Лопес
19
Лопес
6
Камараса
23
Симао
23
Симао
6
Камараса
17
Ксуметра
25
Росси
25
Росси
17
Ксуметра
2
Симон
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
2
Симон
24
Тана
21
Араухо
21
Араухо
24
Тана
Остались в запасе
Леванте
Лас-Пальмас
9
Маурисио Куэро
ЦФ
23
Рубен
ВР
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
32
Нили
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
11
Момо
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
9
Маурисио Куэро
ЦФ
23
Рубен
ВР
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
32
Нили
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
11
Момо
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Леванте - Лас-Пальмас
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 2
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