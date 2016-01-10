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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Райо Вальекано
Леванте - Райо Вальекано: обзор матча 10 января 2016
Леванте
10.01.2016, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
72'
Дейверсон
81'
Х. Луис Моралес
83'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Райо Вальекано
Желтая карточка
Ж. Ксуметра
90'
+3
89'
Желтая карточка
Х. Гуэрра
Желтая карточка
Верса
85'
83'
ГОЛ! 2:1!
П. Эрнандес
Пас отдал
Л. Бангура
ГОЛ! 2:0!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
В. Камараса
81'
76'
Замена
Манушу
️️️️
Х. Антонио Дорадо
75'
Замена
Р. Трасоррас
️️️️
Р. Баэна
Желтая карточка
Дейверсон
73'
ГОЛ! 1:0!
Дейверсон
Пас отдал
А. Гарсия
72'
Замена
В. Камараса
️️️️
Н. Гилас
68'
63'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Мику
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
М. Куэро
60'
Замена
Дейверсон
️️️️
Ж. Симао
45'
Желтая карточка
Ж. Симао
37'
Желтая карточка
З. Феддаль
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
12
Верса
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Маурисио Куэро
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
20
Мику
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Леванте
23
Рубен
ВР
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
34
Пабло Клаверия
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
20
Джони Монтьель
АП
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
4-3-3
13
Мариньо
3
Гарсия
4
Наварро
3
Феддаль
19
Лопес
23
Симао
12
Верса
8
Лерма
25
Моралес
9
Гилас
9
Куэро
4-2-2-2
13
Родригес
17
Куини
5
Дорадо
2
Тито
22
Мартинес
19
Санчес
15
Баэна
23
Эмбарба
19
Эрнандес
24
Гуэрра
20
Мику
9
Гилас
6
Камараса
6
Камараса
9
Гилас
9
Куэро
17
Ксуметра
17
Ксуметра
9
Куэро
23
Симао
16
Дейверсон
16
Дейверсон
23
Симао
15
Баэна
10
Трасоррас
10
Трасоррас
15
Баэна
20
Мику
7
Бангура
7
Бангура
20
Мику
5
Дорадо
9
Манушу
9
Манушу
5
Дорадо
Остались в запасе
Леванте
Райо Вальекано
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Рубен
ВР
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
20
Джони Монтьель
АП
34
Пабло Клаверия
ЦЗ
1
Хуан Карлос
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Рубен
ВР
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
20
Джони Монтьель
АП
34
Пабло Клаверия
ЦЗ
1
Хуан Карлос
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Леванте - Райо Вальекано
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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