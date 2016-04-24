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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетик
Леванте - Атлетик: обзор матча 24 апреля 2016
Леванте
24.04.2016, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 2
Завершен
Атлетик
13'
В. Касадесус
68'
Х. Этчейта (АГ)
88'
М. Сусаета
90+1'
М. Сан Хосе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетик
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
М. Сан Хосе
Пас отдал
И. Уильямс
88'
ГОЛ! 2:1!
М. Сусаета
Пас отдал
И. Уильямс
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Луис Моралес
79'
Желтая карточка
Хуанфран
74'
71'
Желтая карточка
М. Баленсиага
69'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
И. Муньяин
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Х. Этчейта
68'
Замена
Дейверсон
️️️️
В. Касадесус
66'
Замена
Х. Верду
️️️️
М. Куэро
62'
55'
Замена
М. Сусаета
️️️️
А. Итурраспе
55'
Замена
И. Леке
️️️️
Б. Вигуэра
Желтая карточка
Ж. Лерма
36'
ГОЛ! 1:0!
В. Касадесус
Пас отдал
Ж. Лерма
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
9
Маурисио Куэро
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Леванте
23
Рубен
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
12
Верса
ЦП
25
Хоан Верду
АП
16
Дейверсон
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
4-2-4
13
Мариньо
12
Хуанфран
3
Феддаль
12
Меджани
19
Лопес
8
Лерма
6
Камараса
9
Куэро
25
Моралес
25
Росси
11
Касадесус
4-2-1-3
1
Ирайсос
2
Боведа
12
Сан Хосе
3
Этчейта
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
25
Вигуэра
25
Моралес
14
Гарсия
14
Гарсия
25
Моралес
9
Куэро
25
Верду
25
Верду
9
Куэро
11
Касадесус
16
Дейверсон
16
Дейверсон
11
Касадесус
25
Вигуэра
15
Леке
15
Леке
25
Вигуэра
8
Итурраспе
14
Сусаета
14
Сусаета
8
Итурраспе
10
Муньяин
6
Элустондо
6
Элустондо
10
Муньяин
Остались в запасе
Леванте
Атлетик
23
Рубен
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
12
Верса
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
1
Яго Эррерин
ВР
17
Микель Рико
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
12
Верса
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
17
Микель Рико
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Леванте - Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
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