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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Леванте
Севилья - Леванте: обзор матча 31 января 2016
Севилья
31.01.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 22 тур
3 : 1
Завершен
Леванте
1'
К. Гамейро
47'
В. Иборра
76'
Е. Коноплянка
56'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Леванте
81'
Замена
В. Камараса
️️️️
Верса
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
К. Гамейро
80'
ГОЛ! 3:1!
Е. Коноплянка
Пас отдал
Б. Тремулинас
76'
Замена
Г. Какута
️️️️
Х. Антонио Рейес
74'
Желтая карточка
С. Кристофоро
73'
70'
Замена
М. Куэро
️️️️
Н. Гилас
64'
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
Ж. Лерма
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
В. Иборра
64'
56'
ГОЛ! 2:1!
Д. Росси
Пас отдал
Х. Луис Моралес
ГОЛ! 2:0!
В. Иборра
Пас отдал
К. Гамейро
47'
22'
Желтая карточка
А. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Пас отдал
В. Иборра
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
12
Верса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Леванте
23
Рубен
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Пепелу
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Маурисио Куэро
ЦФ
4-5-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
15
Колоджейчак
25
Мариано
23
Рами
41
Кристофоро
19
Рейес
10
Иборра
7
Крон-Дели
15
Н'Зонзи
9
Гамейро
4-3-3
13
Мариньо
2
Лопес
3
Феддаль
5
Трухильо
3
Гарсия
8
Лерма
12
Верса
23
Симао
9
Гилас
25
Росси
25
Моралес
19
Рейес
5
Какута
5
Какута
19
Рейес
10
Иборра
22
Коноплянка
22
Коноплянка
10
Иборра
9
Гамейро
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Гамейро
9
Гилас
9
Куэро
9
Куэро
9
Гилас
12
Верса
6
Камараса
6
Камараса
12
Верса
8
Лерма
17
Ксуметра
17
Ксуметра
8
Лерма
Остались в запасе
Севилья
Леванте
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
18
Пепелу
ЦП
23
Рубен
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Остались в запасе
18
Пепелу
ЦП
23
Рубен
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Севилья - Леванте
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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