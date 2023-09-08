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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Эспаньол
Леванте - Эспаньол: обзор матча 08 сентября 2023
Леванте
08.09.2023, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 5 тур
1 : 4
Завершен
Эспаньол
34'
М. Булдини
13'
Н. Меламед
45+1'
Х. Пуадо
56'
Н. Меламед
84'
Х. Пуадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Эспаньол
Замена
А. Блеса
️️️️
С. Лосано
90'
+1
85'
Замена
Х. Ласо
️️️️
Н. Меламед
84'
ГОЛ! 1:4!
Х. Пуадо
Пас отдал
П. Милья
Замена
А. де ла Фуэнте
️️️️
М. Булдини
74'
Красная карточка
Р. Везо
71'
69'
Замена
Х. Грагера
️️️️
Э. Экспозито
Замена
Р. Бруге
️️️️
Ó. Clemente
62'
Замена
А. Кантеро
️️️️
Д. Гомес
62'
56'
ГОЛ! 1:3!
Н. Меламед
46'
Замена
С. Санчес
️️️️
Ж. Каррерас
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Х. Пуадо
Пас отдал
Ж. Каррерас
ГОЛ! 1:1!
М. Булдини
34'
13'
ГОЛ! 0:1!
Н. Меламед
Пас отдал
Рамон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
16
Алекс Валье
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
21
Серхио Лосано
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
9
Мохамед Булдини
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
13
Рамон
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Леванте
1
Андрес
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
34
Borja Cortina
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
26
Carlos Jimenez
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
16
Алехандро Блеса
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
23
Фабрисио
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
26
Joan Puig
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
28
Хави Эрнандес
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Фемениас
16
Валье
3
Муньос
21
Рубен Везо
2
Капа
20
Рей
21
Лосано
10
21
Гарсия
99
Гомес
9
Булдини
4-2-3-1
1
Пачеко
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
12
Калеро
13
Рамон
10
Лосано
8
Экспозито
17
Каррерас
7
Пуадо
11
Милья
10
Меламед
9
Булдини
4
де ла Фуэнте
4
де ла Фуэнте
9
Булдини
21
Лосано
16
Блеса
16
Блеса
21
Лосано
99
Гомес
21
Кантеро
21
Кантеро
99
Гомес
10
7
Бруге
7
Бруге
10
8
Экспозито
20
Грагера
20
Грагера
8
Экспозито
10
Меламед
16
Ласо
16
Ласо
10
Меламед
17
Каррерас
25
Санчес
25
Санчес
17
Каррерас
Остались в запасе
Леванте
Эспаньол
1
Андрес
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
34
Borja Cortina
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
26
Carlos Jimenez
ЦЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
23
Фабрисио
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
26
Joan Puig
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
28
Хави Эрнандес
ЦП
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
34
Borja Cortina
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
26
Carlos Jimenez
ЦЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
23
Фабрисио
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
26
Joan Puig
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
28
Хави Эрнандес
ЦП
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Леванте - Эспаньол
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
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