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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эспаньол
Леванте - Эспаньол: обзор матча 21 апреля 2019
Леванте
21.04.2019, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
62'
Р. Везо
72'
Р. Рочина
16'
Б. Иглесиас
65'
М. Рока
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эспаньол
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
82'
Вторая желтая
Р. Рочина
74'
ГОЛ! 2:2!
Р. Рочина
Пас отдал
Б. Майорал
72'
70'
Желтая карточка
В. Санчес
65'
ГОЛ! 1:2!
М. Рока
Пас отдал
Налдо
ГОЛ! 1:1!
Р. Везо
Пас отдал
Х. Кампанья
62'
Желтая карточка
Чема
43'
Желтая карточка
Р. Рочина
30'
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иглесиас
Пас отдал
С. Дардер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Леванте
13
Ойер
ВР
23
Коке
ПЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
18
Алекс Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
4-1-3-2
13
Айтор
3
Гарсия
44
Пьер
21
Рубен Везо
5
Чема
20
Кампанья
23
Джейсон
10
Барди
16
Рочина
25
Моралес
9
Майорал
3-1-3-2-1
13
Лопес
22
Эрмосо
5
Налдо
17
Педроса
25
Рока
10
Дардер
4
Санчес
21
Лопес
21
Мелендо
7
Пуадо
7
Иглесиас
Остались в запасе
Леванте
Эспаньол
17
Никола Вукчевич
ОП
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Ойер
ВР
23
Коке
ПЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
7
Ву Лей
ЛВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Алекс Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
17
Никола Вукчевич
ОП
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Ойер
ВР
23
Коке
ПЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
7
Ву Лей
ЛВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Алекс Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Леванте - Эспаньол
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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