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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Леванте
Эспаньол - Леванте: обзор матча 13 октября 2017
Эспаньол
13.10.2017, пятница, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
0 : 0
Завершен
Леванте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Леванте
Желтая карточка
Х. Фуэго
68'
60'
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
Желтая карточка
М. Эрмосо
57'
39'
Желтая карточка
С. Поштиго
24'
Желтая карточка
Н. Меса
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Иви
ЦФ
23
Нано Меса
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Леванте
25
Тоньо
ВР
13
Ойер
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
10
Энис Барди
АП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Лопес
24
Мартин
22
Эрмосо
22
Наварро
5
Лопес
10
Дардер
18
Фуэго
14
Хурадо
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
4-1-2-3
1
Фернандес
19
Лопес
21
Поштиго
5
Чема
13
Луна
8
Дукур
8
Лерма
20
Кампанья
25
Моралес
23
Меса
11
Иви
Остались в запасе
Эспаньол
Леванте
13
Диего Лопес
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
10
Энис Барди
АП
25
Тоньо
ВР
13
Ойер
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
25
Тоньо
ВР
13
Ойер
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Эспаньол - Леванте
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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