Матч 4-го тура Российской Премьер-лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком» пройдет 16 августа в Калининграде на «Ростех Арене». Обе команды набрали по 6 очков и располагаются в верхней части таблицы, но подход к игре у них разный: хозяева имеют феноменальную статистику в очных встречах, выиграв три последних матча у красно-белых с сухим счетом, тогда как гости традиционно сильны в атаке, забивая в среднем 2,40 гола за последние пять игр. Сможет ли «Балтика» продолжить свою успешную серию в этом противостоянии, или «Спартак» прервет неудачную серию в Калининграде и возьмет свои очки?

Кто победит в матче

В пользу «Балтики» говорит их впечатляющая статистика очных встреч с «Спартаком». Калининградский клуб выиграл три последних матча у красно-белых, причем в этих играх не пропустил ни одного гола. Кроме того, «Балтика» забивает в трех последних матчах против этого соперника, что свидетельствует об умении вскрывать оборону москвичей. В текущем сезоне хозяева выглядят уверенно: победы над «Динамо» (2-1) и «Крыльями Советов» (2-0) при одном поражении от ЦСКА (1-2). В среднем за последние пять игр «Балтика» забивает 1,20 гола и пропускает 0,80, что говорит о сбалансированной игре. Защита команды действует надежно, и при поддержке родных трибун они способны навязать борьбу любому сопернику.

«Спартак» подходит к матчу с мощной атакой – в среднем 2,40 гола за последние пять игр, а также с голевой серией из пяти матчей. Красно-белые не проигрывают в пяти из семи последних гостевых встреч РПЛ, что говорит о хорошей выездной форме. Однако в очных встречах с «Балтикой» у спартаковцев серьезные проблемы: они не могут забить калининградцам в трех последних матчах и неизменно проигрывают. В защите москвичи также небезупречны – они пропускают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,00 гола. Это создает уязвимость, которую «Балтика» может использовать.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Балтика» имеет явное психологическое и статистическое преимущество в личных встречах, а также играет на своем поле. «Спартак» силен в атаке, но его проблемы в обороне и неудачная серия против «Балтики» ставят под сомнение его способность взять три очка. Ожидается, что хозяева продолжат свою успешную серию в этом противостоянии и добьются победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Балтика» имеет подавляющее преимущество: три победы подряд и ни одного пропущенного гола в этих матчах. При этом калининградцы стабильно забивают «Спартаку» в трех последних встречах. Текущая форма «Балтики» сбалансирована (1,20 забитых и 0,80 пропущенных), тогда как «Спартак» демонстрирует мощную атаку, но его защита уязвима, а история встреч складывается в пользу хозяев. Учитывая домашнюю поддержку и психологическое преимущество, «Балтика» выглядит фаворитом в этом матче.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Балтики». Хозяева имеют впечатляющую статистику очных встреч (три победы подряд с сухим счетом), играют на своем поле и находятся в хорошей форме, тогда как гости, несмотря на мощную атаку, испытывают проблемы в защите и имеют неудачную серию в Калининграде. Ожидаем, что «Балтика» продолжит свою успешную серию в этом противостоянии и возьмет три очка. Ставка: победа «Балтики» с коэффициентом 4,00.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» состоится 16 августа 2026 года в Калининграде на «Ростех Арене» и начнется в 19-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч Премьер.