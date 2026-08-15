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«Балтика» – «Спартак»: кто победит в матче 4-го тура РПЛ 2026/2027

15 августа 2026 10:47
Балтика - Спартак
16 авг. 2026, воскресенье 19:30 | Россия. Премьер-лига, 4 тур
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4.00
Победа «Балтики»
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Матч 4-го тура Российской Премьер-лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком» пройдет 16 августа в Калининграде на «Ростех Арене». Обе команды набрали по 6 очков и располагаются в верхней части таблицы, но подход к игре у них разный: хозяева имеют феноменальную статистику в очных встречах, выиграв три последних матча у красно-белых с сухим счетом, тогда как гости традиционно сильны в атаке, забивая в среднем 2,40 гола за последние пять игр. Сможет ли «Балтика» продолжить свою успешную серию в этом противостоянии, или «Спартак» прервет неудачную серию в Калининграде и возьмет свои очки?

Кто победит в матче

В пользу «Балтики» говорит их впечатляющая статистика очных встреч с «Спартаком». Калининградский клуб выиграл три последних матча у красно-белых, причем в этих играх не пропустил ни одного гола. Кроме того, «Балтика» забивает в трех последних матчах против этого соперника, что свидетельствует об умении вскрывать оборону москвичей. В текущем сезоне хозяева выглядят уверенно: победы над «Динамо» (2-1) и «Крыльями Советов» (2-0) при одном поражении от ЦСКА (1-2). В среднем за последние пять игр «Балтика» забивает 1,20 гола и пропускает 0,80, что говорит о сбалансированной игре. Защита команды действует надежно, и при поддержке родных трибун они способны навязать борьбу любому сопернику.

«Спартак» подходит к матчу с мощной атакой – в среднем 2,40 гола за последние пять игр, а также с голевой серией из пяти матчей. Красно-белые не проигрывают в пяти из семи последних гостевых встреч РПЛ, что говорит о хорошей выездной форме. Однако в очных встречах с «Балтикой» у спартаковцев серьезные проблемы: они не могут забить калининградцам в трех последних матчах и неизменно проигрывают. В защите москвичи также небезупречны – они пропускают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,00 гола. Это создает уязвимость, которую «Балтика» может использовать.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Балтика» имеет явное психологическое и статистическое преимущество в личных встречах, а также играет на своем поле. «Спартак» силен в атаке, но его проблемы в обороне и неудачная серия против «Балтики» ставят под сомнение его способность взять три очка. Ожидается, что хозяева продолжат свою успешную серию в этом противостоянии и добьются победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Балтика» имеет подавляющее преимущество: три победы подряд и ни одного пропущенного гола в этих матчах. При этом калининградцы стабильно забивают «Спартаку» в трех последних встречах. Текущая форма «Балтики» сбалансирована (1,20 забитых и 0,80 пропущенных), тогда как «Спартак» демонстрирует мощную атаку, но его защита уязвима, а история встреч складывается в пользу хозяев. Учитывая домашнюю поддержку и психологическое преимущество, «Балтика» выглядит фаворитом в этом матче.

Личные встречи
Побед - 4 (31%)
Ничьих - 3 (23%)
Побед - 6 (46%)
13
Забитых мячей
18
1
В среднем за матч
1.38
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Товарищеские матчи
Спартак
3 : 2
29.06.2022
Балтика
Самая крупная ничья
Чемпионат России, 23 тур
Балтика
1 : 1
30.08.1998
Спартак
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Балтика
1 : 2
16.08.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Балтика
1 : 0
29.11.2025
Спартак
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Спартак
0 : 3
26.07.2025
Балтика
Россия. Кубок, Финал (Путь регионов)
Балтика
1 : 0
14.05.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
0 : 2
25.11.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Спартак
2 : 1
31.07.2023
Балтика
Товарищеские матчи
Спартак
3 : 2
29.06.2022
Балтика
Чемпионат России, 23 тур
Балтика
1 : 1
30.08.1998
Спартак
Чемпионат России, 8 тур
Спартак
3 : 0
08.07.1998
Балтика
Чемпионат России, 27 тур
Спартак
4 : 1
13.09.1997
Балтика
Чемпионат России, 10 тур
Балтика
1 : 1
17.05.1997
Спартак
Чемпионат России, 20 тур
Спартак
0 : 0
31.07.1996
Балтика
Чемпионат России, 2 тур
Балтика
1 : 0
10.03.1996
Спартак
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
5
Айман Мурид
ОП
73
Максим Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Пабло Солари
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
26
Иван Беликов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
42
Владислав Поспелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
62
Павел Полех
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
40
Иван Сорокин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
3-4-2-1
1
Латышонок
4
Гассама
21
Андерсон
2
Варатынов
77
Чивич
8
Мендель
5
Мурид
22
Бевеев
73
Петров
18
Титков
9
Оффор
3-1-2-2-2
98
Максименко
6
Бабич
3
Ву
68
Литвинов
18
Умяров
47
Зобнин
83
Фернандеш
7
Солари
10
Маркиньос
9
Угальде
19
Даку
77
Чивич
68
Рядно
68
Рядно
77
Чивич
73
Петров
18
Муфи
18
Муфи
73
Петров
8
Мендель
26
Беликов
26
Беликов
8
Мендель
Муфи
42
Поспелов
42
Поспелов
Муфи
9
Оффор
91
Хиль
91
Хиль
9
Оффор
47
Зобнин
33
Парада
33
Парада
47
Зобнин
9
Угальде
25
Пруцев
25
Пруцев
9
Угальде
7
Солари
17
Саусь
17
Саусь
7
Солари
10
Маркиньос
27
Дмитриев
27
Дмитриев
10
Маркиньос
Остались в запасе
Балтика
Спартак
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
15
Тентон Йенне
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
40
Иван Сорокин
АП
62
Павел Полех
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
15
Тентон Йенне
ЛВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
40
Иван Сорокин
АП
62
Павел Полех
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Балтика
Точно не сыграют
Александр Филин
ЦЗ
Максим Шнапцев
ЛЗ
Спартак
Точно не сыграют
Даниил Зорин
АП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Балтики». Хозяева имеют впечатляющую статистику очных встреч (три победы подряд с сухим счетом), играют на своем поле и находятся в хорошей форме, тогда как гости, несмотря на мощную атаку, испытывают проблемы в защите и имеют неудачную серию в Калининграде. Ожидаем, что «Балтика» продолжит свою успешную серию в этом противостоянии и возьмет три очка. Ставка: победа «Балтики» с коэффициентом 4,00.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» состоится 16 августа 2026 года в Калининграде на «Ростех Арене» и начнется в 19-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч Премьер.

«Балтика» – «Спартак»: кто победит в матче 4-го тура РПЛ 2026/2027

4.00
Победа «Балтики»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика
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