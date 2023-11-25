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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Балтика - Спартак
Балтика - Спартак: обзор матча 25 ноября 2023
Балтика
25.11.2023, суббота, 19:45
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
35'
Д. Хлусевич
88'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Спартак
90'
+4
Замена
М. Лайкин
️️️️
А. Соболев
90'
+4
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
К. Промес
90'
Замена
Н. Чернов
️️️️
А. Зиньковский
90'
Замена
К. Мартинс
️️️️
Р. Литвинов
88'
ГОЛ! 0:2!
К. Промес
Пас отдал
А. Соболев
80'
Желтая карточка
С. Бабич
80'
Замена
Д. Денисов
️️️️
Х. Медина
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Г. Сото
72'
Замена
С. Джанаев
️️️️
М. Бориско
64'
Травма
М. Бориско
62'
Желтая карточка
Г. Сото
52'
Замена
А. Энрикес
️️️️
М. Кузьмин
46'
41'
Желтая карточка
Х. Медина
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хлусевич
Пас отдал
А. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Гильермо Сото
ЛЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Хесус Медина
АП
77
Антон Зиньковский
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
21
Артур Галоян
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
3-3-1-1-2
39
Бориско
21
Остойич
4
Гассама
26
Радмановац
17
Сото
5
Осипов
7
Маляров
8
Бистрович
6
Кузьмин
11
Мусаев
30
Гузина
3-2-1-3-1
98
Максименко
4
Дуарте
6
Бабич
68
Литвинов
26
Хлусевич
5
Рябчук
25
Пруцев
77
Зиньковский
28
Медина
10
Промес
7
Соболев
17
Сото
21
Фернандес
21
Фернандес
17
Сото
39
Бориско
35
Джанаев
35
Джанаев
39
Бориско
6
Кузьмин
9
Энрикес
9
Энрикес
6
Кузьмин
77
Зиньковский
23
Чернов
23
Чернов
77
Зиньковский
28
Медина
97
Денисов
97
Денисов
28
Медина
7
Соболев
83
Лайкин
83
Лайкин
7
Соболев
68
Литвинов
35
Мартинс
35
Мартинс
68
Литвинов
10
Промес
10
Бонгонда
10
Бонгонда
10
Промес
Остались в запасе
Балтика
Спартак
16
Александр Корякин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
21
Артур Галоян
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
21
Артур Галоян
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Балтика - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Балтика
Спартак
«Спартак» объявил о возвращении Кечинова
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