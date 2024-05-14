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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Балтика - Спартак
Балтика - Спартак: обзор матча 14 мая 2024
Балтика
14.05.2024, вторник, 20:45
Россия. Кубок, Финал (Путь регионов)
1 : 0
Завершен
Спартак
4'
К. Андраде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Спартак
83'
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Пруцев
Замена
А. Осипов
️️️️
К. Бистрович
81'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Энрикес
72'
71'
Замена
О. Рябчук
️️️️
Д. Денисов
71'
Замена
Х. Медина
️️️️
Т. Бонгонда
Замена
Д. Козлов
️️️️
А. Фернандес
59'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Д. Рыбчинский
59'
Замена
Т. Аванесян
️️️️
К. Капленко
59'
58'
Замена
М. Угальде
️️️️
П. Маслов
58'
Замена
Н. Умяров
️️️️
К. Мартинс
Желтая карточка
К. Капленко
18'
15'
Желтая карточка
Р. Литвинов
ГОЛ! 1:0!
К. Андраде
Пас отдал
В. Лисакович
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
10
Тео Бонгонда
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Балтика
32
Иван Коновалов
ВР
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Данила Козлов
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
28
Хесус Медина
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-2-2-2
1
Латышонок
21
Фернандес
2
Жиров
3
Луна
25
Андраде
55
Капленко
8
Бистрович
20
Рыбчинский
10
Фернандес
99
Лисакович
9
Энрикес
3-3-2-1-1
57
Селихов
39
Маслов
23
Чернов
68
Литвинов
26
Хлусевич
35
Мартинс
97
Денисов
25
Пруцев
47
Зобнин
8
Игнатов
10
Бонгонда
55
Капленко
59
Аванесян
59
Аванесян
55
Капленко
8
Бистрович
5
Осипов
5
Осипов
8
Бистрович
9
Энрикес
6
Кузьмин
6
Кузьмин
9
Энрикес
10
Фернандес
18
Козлов
18
Козлов
10
Фернандес
20
Рыбчинский
17
Ковалев
17
Ковалев
20
Рыбчинский
97
Денисов
5
Рябчук
5
Рябчук
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
18
Умяров
35
Мартинс
25
Пруцев
11
Мозес
11
Мозес
25
Пруцев
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
39
Маслов
9
Угальде
9
Угальде
39
Маслов
Остались в запасе
Балтика
Спартак
32
Иван Коновалов
ВР
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
77
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
77
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Балтика - Спартак
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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