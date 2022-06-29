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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Балтика
Спартак - Балтика: обзор матча 29 июня 2022
Спартак
29.06.2022, среда, 17:00
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Балтика
5'
М. Игнатов
8'
К. Промес
35'
К. Промес
58'
Я. Казаев
79'
И. Остойич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спартак - Балтика
79'
ГОЛ! 3:2!
И. Остойич
Желтая карточка
П. Маслов
75'
Пенальти не реализован!
Р. Литвинов
69'
66'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
Я. Казаев
Замена
Д. Маркитесов
️️️️
К. Промес
66'
65'
Замена
С. Пряхин
️️️️
В. Лазарев
63'
Желтая карточка
Н. Радмановац
58'
ГОЛ! 3:1!
Я. Казаев
Замена
И. Жигулев
️️️️
Н. Умяров
58'
Замена
П. Маслов
️️️️
Р. Зобнин
58'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
Д. Денисов
58'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Г. Джикия
58'
46'
Замена
М. Кашчелан
️️️️
Т. Аванесян
46'
Замена
А. Корякин
️️️️
Е. Латышонок
Замена
А. Зиньковский
️️️️
А. Соболев
46'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
М. Рыбус
46'
Замена
Л. Классен
️️️️
М. Игнатов
46'
Замена
М. Кофрие
️️️️
Н. Чернов
46'
Замена
А. Максименко
️️️️
А. Селихов
46'
ГОЛ! 3:0!
К. Промес
35'
Желтая карточка
Д. Хлусевич
16'
ГОЛ! 2:0!
К. Промес
Пас отдал
Д. Хлусевич
8'
ГОЛ! 1:0!
М. Игнатов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
14
Ярослав Фролов
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
3-3-1-2-1
57
Селихов
97
Денисов
14
Джикия
23
Чернов
31
Рыбус
18
Умяров
26
Хлусевич
47
Зобнин
10
Промес
8
Игнатов
7
Соболев
3-2-1-3-1
1
Латышонок
17
Валиахметов
26
Радмановац
21
Остойич
5
Осипов
59
Аванесян
53
Казаев
90
Борисенко
77
Лазарев
6
Кузьмин
30
Гузина
10
Промес
73
Шитов
73
Шитов
10
Промес
10
Промес
8
Маркитесов
8
Маркитесов
10
Промес
18
Умяров
10
Жигулев
10
Жигулев
18
Умяров
47
Зобнин
39
Маслов
39
Маслов
47
Зобнин
14
Джикия
25
Пруцев
25
Пруцев
14
Джикия
7
Соболев
77
Зиньковский
77
Зиньковский
7
Соболев
31
Рыбус
15
Рассказов
15
Рассказов
31
Рыбус
8
Игнатов
32
Классен
32
Классен
8
Игнатов
23
Чернов
5
Кофрие
5
Кофрие
23
Чернов
57
Селихов
98
Максименко
98
Максименко
57
Селихов
97
Денисов
68
Литвинов
68
Литвинов
97
Денисов
53
Казаев
4
Кленкин
4
Кленкин
53
Казаев
77
Лазарев
19
Пряхин
19
Пряхин
77
Лазарев
59
Аванесян
18
Кашчелан
18
Кашчелан
59
Аванесян
1
Латышонок
16
Корякин
16
Корякин
1
Латышонок
Остались в запасе
Спартак
Балтика
17
Виталий Шитов
ПВ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
14
Ярослав Фролов
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
17
Виталий Шитов
ПВ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
Остались в запасе
14
Ярослав Фролов
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Спартак - Балтика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
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