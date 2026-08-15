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«Динамо Киев» – «Колос»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027

15 августа 2026 9:36
Динамо К - Колос
16 авг. 2026, воскресенье 18:00 | Украина. Премьер-лига, 3 тур
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1.80
Победа «Динамо Киев» с форой (-1)
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Матч 3-го тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Колосом» пройдет 16 августа в Киеве на стадионе имени В. Лобановского. «Динамо» подходит к игре в отличной форме – четыре победы подряд в чемпионате, тогда как «Колос» не проигрывает в пяти из семи последних матчей. Однако в очных встречах киевляне традиционно доминируют, не проигрывая в 12 из 14 последних игр. Сможет ли «Колос» прервать эту неудачную серию и навязать борьбу фавориту, или «Динамо» продолжит свою победную поступь?

Кто победит в матче

В пользу «Динамо Киев» говорит их стабильность в чемпионате и преимущество в личных встречах. Киевляне выиграли четыре последних матча в Премьер-лиге, а в очных встречах с «Колосом» не проигрывают в 12 из 14 последних игр и забивают в семи последних таких матчах. Однако защита команды небезупречна – в среднем они пропускают 1,60 гола за последние пять игр. В предыдущем туре «Динамо» обыграло «Верес» (2-1), а в еврокубках уступило «Карабаху» (0-2), что может сказаться на психологическом состоянии.

«Колос» имеет свои козыри. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в пяти из семи последних встреч и в четырех последних очных матчах с «Динамо». В среднем за последние пять игр «Колос» забивает 1,60 гола, что выше показателя хозяев. Однако защита гостей также уязвима – они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В последнем туре «Колос» уступил «Заре» (0-2), но до этого в товарищеских матчах выглядел уверенно.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Динамо» имеет преимущество в классе и истории личных встреч, но его защита нестабильна. «Колос» опасен в атаке и способен забить, однако его оборона также не внушает доверия. Учитывая домашнюю поддержку и статистику очных встреч, фаворитом выглядит «Динамо Киев», хотя «Колос» может создать проблемы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Динамо Киев» имеет подавляющее преимущество – 12 матчей без поражений в 14 последних встречах с «Колосом» и 7 матчей с голами. Однако «Колос» забивает в четырех последних очных матчах, что говорит о его способности создавать моменты. Текущая форма обеих команд показывает, что «Динамо» сильнее в чемпионате, но «Колос» не проигрывает в пяти из семи последних матчей, что делает игру открытой.

Личные встречи
Побед - 9 (56%)
Ничьих - 5 (31%)
Побед - 2 (13%)
36
Забитых мячей
12
2.25
В среднем за матч
0.75
7:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Динамо К
7 : 0
28.08.2021
Колос
Самая крупная ничья
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
2 : 2
12.12.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Динамо К
2 : 1
16.08.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Динамо К
2 : 1
13.05.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
22.11.2025
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Динамо К
1 : 1
24.05.2025
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Колос
1 : 1
01.12.2024
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Динамо К
5 : 0
05.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Колос
1 : 1
28.10.2023
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Колос
0 : 3
24.05.2023
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
0 : 0
13.11.2022
Колос
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Динамо К
7 : 0
28.08.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Колос
0 : 3
09.05.2021
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
2 : 2
12.12.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Колос
2 : 0
19.07.2020
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо К
2 : 1
22.06.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Динамо К
2 : 0
03.03.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Колос
0 : 4
06.10.2019
Динамо К
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Вячеслав Суркис
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
55
Элиас Теллес
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Антон Салабай
ЛФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Динамо К
43
Илья Ольховый
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
13
Максим Коробов
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
14
Pavlo Liusin
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Богдан Редушко
ЛФ
99
Pierre Mounguengue
ЦФ
Колос
51
Валентин Моргун
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
42
Oleksandr Savchuk
ЦЗ
21
Dmytro Sukhonos
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
90
Irgi Kasalla
ЦП
15
Артем Гусол
ЦП
30
Денис Ндукве
ЦФ
11
Ардит Тахири
ЦФ
4-1-3-1-1
71
Суркис
44
Дубинчак
40
Биловар
32
Михавко
18
Тымчик
6
Бражко
15
Рубчинский
39
Герреро
10
Шапаренко
22
Кабаев
11
Пономаренко
2-2-2-3-1
31
Пахолюк
45
Хрипчук
33
Гончаренко
7
Демченко
55
Теллес
9
Цуриков
99
Ррапай
77
Понедельник
14
Кане
70
Климчук
17
Салабай
15
Рубчинский
23
Малиш
23
Малиш
15
Рубчинский
18
Тымчик
5
Сыч
5
Сыч
18
Тымчик
44
Дубинчак
21
Лонвейк
21
Лонвейк
44
Дубинчак
10
Шапаренко
29
Буяльский
29
Буяльский
10
Шапаренко
22
Кабаев
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
17
Салабай
90
90
17
Салабай
14
Кане
15
Гусол
15
Гусол
14
Кане
99
Ррапай
30
Ндукве
30
Ндукве
99
Ррапай
70
Климчук
11
Тахири
11
Тахири
70
Климчук
Остались в запасе
Динамо К
Колос
43
Илья Ольховый
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
13
Максим Коробов
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
14
Pavlo Liusin
ЦП
70
Богдан Редушко
ЛФ
99
Pierre Mounguengue
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
51
Валентин Моргун
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
42
Oleksandr Savchuk
ЦЗ
21
Dmytro Sukhonos
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
43
Илья Ольховый
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
13
Максим Коробов
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
14
Pavlo Liusin
ЦП
70
Богдан Редушко
ЛФ
99
Pierre Mounguengue
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
42
Oleksandr Savchuk
ЦЗ
21
Dmytro Sukhonos
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Руслан Костышин

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо Киев» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют преимущество в очных встречах, выиграли четыре последних матча в чемпионате и играют на своем поле. «Колос» способен забить, но его защита уязвима, а история противостояний говорит в пользу киевлян. Ставка: победа «Динамо Киев» с форой (-1) с коэффициентом 1.8.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Премьер-лиги Украины между «Динамо Киев» и «Колосом» состоится 16 августа 2026 года в Киеве на стадионе имени В. Лобановского и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Динамо Киев» – «Колос»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027

1.80
Победа «Динамо Киев» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Колос Динамо К
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