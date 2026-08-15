Матч 3-го тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Колосом» пройдет 16 августа в Киеве на стадионе имени В. Лобановского. «Динамо» подходит к игре в отличной форме – четыре победы подряд в чемпионате, тогда как «Колос» не проигрывает в пяти из семи последних матчей. Однако в очных встречах киевляне традиционно доминируют, не проигрывая в 12 из 14 последних игр. Сможет ли «Колос» прервать эту неудачную серию и навязать борьбу фавориту, или «Динамо» продолжит свою победную поступь?

Кто победит в матче

В пользу «Динамо Киев» говорит их стабильность в чемпионате и преимущество в личных встречах. Киевляне выиграли четыре последних матча в Премьер-лиге, а в очных встречах с «Колосом» не проигрывают в 12 из 14 последних игр и забивают в семи последних таких матчах. Однако защита команды небезупречна – в среднем они пропускают 1,60 гола за последние пять игр. В предыдущем туре «Динамо» обыграло «Верес» (2-1), а в еврокубках уступило «Карабаху» (0-2), что может сказаться на психологическом состоянии.

«Колос» имеет свои козыри. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в пяти из семи последних встреч и в четырех последних очных матчах с «Динамо». В среднем за последние пять игр «Колос» забивает 1,60 гола, что выше показателя хозяев. Однако защита гостей также уязвима – они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В последнем туре «Колос» уступил «Заре» (0-2), но до этого в товарищеских матчах выглядел уверенно.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Динамо» имеет преимущество в классе и истории личных встреч, но его защита нестабильна. «Колос» опасен в атаке и способен забить, однако его оборона также не внушает доверия. Учитывая домашнюю поддержку и статистику очных встреч, фаворитом выглядит «Динамо Киев», хотя «Колос» может создать проблемы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Динамо Киев» имеет подавляющее преимущество – 12 матчей без поражений в 14 последних встречах с «Колосом» и 7 матчей с голами. Однако «Колос» забивает в четырех последних очных матчах, что говорит о его способности создавать моменты. Текущая форма обеих команд показывает, что «Динамо» сильнее в чемпионате, но «Колос» не проигрывает в пяти из семи последних матчей, что делает игру открытой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо Киев» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют преимущество в очных встречах, выиграли четыре последних матча в чемпионате и играют на своем поле. «Колос» способен забить, но его защита уязвима, а история противостояний говорит в пользу киевлян. Ставка: победа «Динамо Киев» с форой (-1) с коэффициентом 1.8.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Премьер-лиги Украины между «Динамо Киев» и «Колосом» состоится 16 августа 2026 года в Киеве на стадионе имени В. Лобановского и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.