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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Колос
Динамо К - Колос: обзор матча 22 июня 2020
Динамо К
22.06.2020, понедельник, 19:30
Украина. Премьер-лига, группа A, 5 тур
2 : 1
Завершен
Колос
64'
В. Цыганков (П)
87'
К. де Пена (П)
69'
А. Вильхамссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Колос
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
В. Буяльский
90'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. де Пена
87'
86'
Желтая карточка
E. Efremov
83'
Замена
Д. Антюх
️️️️
О. Ильин
Замена
М. Кадири
️️️️
В. Шепелев
76'
73'
Замена
О. Кожушко
️️️️
В. Лысенко
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Вильхамссон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Цыганков
64'
62'
Вторая желтая
К. Петров
62'
Замена
А. Вильхамссон
️️️️
Д. Костышин
61'
Желтая карточка
В. Емец
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
А. Андриевский
57'
Замена
К. де Пена
️️️️
Н. Русин
57'
53'
Пенальти не реализован!
А. Богданов
49'
Желтая карточка
К. Петров
40'
Желтая карточка
В. Милько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
80
Evgen Efremov
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
17
Евгений Морозко
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
29
Владислав Емец
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
8
Денис Костышин
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Колос
5
Александр Черноморец
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
9
Денис Антюх
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
3-4-2-1
1
Бущан
16
Миколенко
4
Попов
94
Кедзиора
18
Андриевский
29
Буяльский
19
Шепелев
31
Шабанов
7
Вербич
14
Цитаишвили
31
Русин
2-5-1-2
23
Волынец
80
90
Петров
90
Богданов
14
Милько
29
Емец
13
97
Ильин
17
Морозко
7
Лысенко
8
Костышин
31
Русин
14
де Пена
14
де Пена
31
Русин
18
Андриевский
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
18
Андриевский
19
Шепелев
6
Кадири
6
Кадири
19
Шепелев
29
Буяльский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
29
Буяльский
97
Ильин
9
Антюх
9
Антюх
97
Ильин
7
Лысенко
7
Кожушко
7
Кожушко
7
Лысенко
8
Костышин
94
Вильхамссон
94
Вильхамссон
8
Костышин
Остались в запасе
Динамо К
Колос
20
Александр Караваев
ПЗ
11
Виктор Цыганков
ПВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
71
Денис Бойко
ВР
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
9
Алексей Зозуля
ПЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
20
Александр Караваев
ПЗ
11
Виктор Цыганков
ПВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
71
Денис Бойко
ВР
9
Фран Соль
ЦФ
Остались в запасе
9
Алексей Зозуля
ПЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Динамо К - Колос
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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