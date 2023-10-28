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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Динамо К
Колос - Динамо К: обзор матча 28 октября 2023
Колос
28.10.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
57'
В. Лучкевич
19'
А. Тымчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Динамо К
Желтая карточка
В. Емец
89'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
А. Демченко
83'
Замена
Н. Золотов
️️️️
В. Лучкевич
83'
72'
Желтая карточка
В. Бражко
Замена
С. Мякушко
️️️️
D. Carioca
72'
70'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
Н. Волошин
63'
Вторая желтая
В. Ванат
ГОЛ! 1:1!
В. Лучкевич
Пас отдал
В. Милько
57'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
А. Салабай
55'
Замена
С. Болбат
️️️️
О. Ильин
55'
31'
Желтая карточка
В. Ванат
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Тымчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
5
Александр Черноморец
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
14
Вадим Милько
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
17
Антон Салабай
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Колос
91
Валентин Горох
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
90
Андрей Богданов
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
10
Владислав Велетень
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Роман Саленко
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
17
Антон Царенко
АП
3-3-1-1-2
23
Фесюн
6
Бурда
4
Бондаренко
7
Лучкевич
5
Черноморец
7
Демченко
29
Емец
14
Милько
97
Ильин
19
17
Салабай
3-3-2-1-1
1
Бущан
18
Тымчик
16
Дячук
4
Попов
20
Караваев
6
Бражко
44
Дубинчак
19
Шепелев
29
Буяльский
9
Волошин
19
Ванат
7
Лучкевич
35
Золотов
35
Золотов
7
Лучкевич
97
Ильин
50
Болбат
50
Болбат
97
Ильин
7
Демченко
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
7
Демченко
19
33
Мякушко
33
Мякушко
19
17
Салабай
21
Безбородько
21
Безбородько
17
Салабай
9
Волошин
10
Шапаренко
10
Шапаренко
9
Волошин
Остались в запасе
Колос
Динамо К
91
Валентин Горох
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Роман Саленко
ЦП
17
Антон Царенко
АП
22
Бенито
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Роман Саленко
ЦП
17
Антон Царенко
АП
22
Бенито
ЛВ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Колос - Динамо К
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Maksim Koziryatsky, Ukraine
Стадион:
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