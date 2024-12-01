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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Динамо К
Колос - Динамо К: обзор матча 01 декабря 2024
Колос
01.12.2024, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
33'
Д. Алефиренко
5'
В. Бражко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Динамо К
Желтая карточка
А. Демченко
82'
79'
Замена
Д. Попов
️️️️
В. Дубинчак
72'
Замена
В. Ванат
️️️️
Э. Герреро
Замена
Г. Паулаускас
️️️️
Д. Боливар
70'
Замена
А. Салабай
️️️️
D. Carioca
65'
Желтая карточка
Д. Алефиренко
56'
Желтая карточка
Д. Боливар
52'
46'
Замена
В. Кабаев
️️️️
М. Брагару
ГОЛ! 1:1!
Д. Алефиренко
Пас отдал
Д. Боливар
33'
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Бражко
Пас отдал
Н. Волошин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
16
Илир Красники
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
9
Джованни Боливар
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Колос
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
3-1-2-4
31
Пахолюк
16
Красники
3
Козик
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
10
Ореховский
9
Боливар
15
19
7
Алефиренко
4-1-3-2
1
Бущан
18
Тымчик
32
Михавко
16
Дячук
44
Дубинчак
6
Бражко
15
Рубчинский
29
Буяльский
39
Герреро
9
Волошин
45
Брагару
19
17
Салабай
17
Салабай
19
9
Боливар
81
Паулаускас
81
Паулаускас
9
Боливар
44
Дубинчак
4
Попов
4
Попов
44
Дубинчак
45
Брагару
22
Кабаев
22
Кабаев
45
Брагару
39
Герреро
19
Ванат
19
Ванат
39
Герреро
Остались в запасе
Колос
Динамо К
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Колос - Динамо К
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Информация о матче
Главный судья:
Roman Blavatskiy, Ukraine
Стадион:
Колос
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