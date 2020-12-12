Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Колос
Динамо К - Колос: обзор матча 12 декабря 2020
Динамо К
12.12.2020, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Колос
74'
В. Цыганков (П)
84'
В. Цыганков
49'
Е. Селезнев (П)
87'
Д. Антюх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Колос
Замена
Б. Леднев
️️️️
Н. Шапаренко
90'
+5
89'
Желтая карточка
Е. Волынец
87'
ГОЛ! 2:2!
Д. Антюх
ГОЛ! 2:1!
В. Цыганков
84'
81'
Замена
В. Лысенко
️️️️
Е. Селезнев
81'
Замена
Е. Морозко
️️️️
О. Ильин
76'
Замена
Е. Новак
️️️️
В. Милько
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Цыганков
74'
70'
Красная карточка
M. Maksymenko
68'
Желтая карточка
В. Милько
Желтая карточка
В. Цыганков
68'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
А. Андриевский
64'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
62'
61'
Замена
Е. Задоя
️️️️
Д. Костышин
Красная карточка
В. Шепелев
54'
51'
Желтая карточка
О. Ильин
49'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Е. Селезнев
Желтая карточка
В. Миколенко
48'
Замена
А. Караваев
️️️️
А. Сирота
46'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Ж. Родригес
46'
Замена
Б. Вербич
️️️️
В. Супряга
46'
31'
Желтая карточка
Е. Селезнев
27'
Желтая карточка
Д. Костышин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
8
Тудор Балуцэ
ОП
31
Артем Шабанов
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Денис Гармаш
АП
Колос
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
80
Мамаду Данфа
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-3-1-2
1
Бущан
16
Миколенко
34
Сирота
4
Попов
94
Кедзиора
18
Андриевский
19
Шепелев
10
Шапаренко
11
Цыганков
20
Супряга
7
Родригес
4-3-3
23
Волынец
25
Ром
6
90
Петров
5
Черноморец
10
Ореховский
97
Ильин
14
Милько
8
Костышин
9
Антюх
11
Селезнев
20
Супряга
7
Вербич
7
Вербич
20
Супряга
10
Шапаренко
30
Леднев
30
Леднев
10
Шапаренко
34
Сирота
20
Караваев
20
Караваев
34
Сирота
18
Андриевский
8
Сидорчук
8
Сидорчук
18
Андриевский
7
Родригес
19
Гармаш
19
Гармаш
7
Родригес
14
Милько
21
Новак
21
Новак
14
Милько
97
Ильин
17
Морозко
17
Морозко
97
Ильин
8
Костышин
91
Задоя
91
Задоя
8
Костышин
11
Селезнев
7
Лысенко
7
Лысенко
11
Селезнев
Остались в запасе
Динамо К
Колос
8
Тудор Балуцэ
ОП
6
Илья Забарный
ЦЗ
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
9
Алексей Зозуля
ПЗ
80
Мамаду Данфа
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
8
Тудор Балуцэ
ОП
6
Илья Забарный
ЦЗ
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
Остались в запасе
9
Алексей Зозуля
ПЗ
80
Мамаду Данфа
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Динамо К - Колос
3
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Новости команд
Все
Динамо К
Колос
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Буковины» и «Колоса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Колос» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+