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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Динамо К
Колос - Динамо К: обзор матча 24 мая 2023
Колос
24.05.2023, среда, 13:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
0 : 3
Завершен
Динамо К
9'
Е. Волынец (АГ)
68'
А. Андриевский
90+3'
Н. Волошин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Динамо К
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Н. Волошин
Пас отдал
Н. Шапаренко
90'
+2
Желтая карточка
В. Буяльский
90'
Желтая карточка
К. Вивчаренко
Желтая карточка
П. Ореховский
87'
75'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Э. Рамирес
Замена
К. Попов
️️️️
Д. Безбородько
71'
Замена
В. Велетень
️️️️
С. Мякушко
71'
68'
ГОЛ! 0:2!
А. Андриевский
Пас отдал
К. Паррис
68'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
А. Андриевский
60'
Замена
Н. Волошин
️️️️
В. Кабаев
59'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
В. Шепелев
27'
Желтая карточка
К. Паррис
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Е. Волынец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Владислав Емец
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
90
Андрей Богданов
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
31
Иван Пахолюк
ВР
9
Алексей Зозуля
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
4
Решат Рамадани
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Антон Царенко
АП
9
Назар Волошин
ПВ
3-2-2-2-1
23
Волынец
5
Черноморец
35
Золотов
44
Чоботенко
29
Емец
50
Болбат
90
Богданов
10
Ореховский
33
Мякушко
97
Ильин
21
Безбородько
4-3-2-1
1
Бущан
18
Тымчик
16
Дячук
34
Сирота
2
Вивчаренко
18
Андриевский
19
Шепелев
29
Буяльский
11
Паррис
22
Кабаев
24
Рамирес
33
Мякушко
10
Велетень
10
Велетень
33
Мякушко
21
Безбородько
11
Попов
11
Попов
21
Безбородько
19
Шепелев
8
Сидорчук
8
Сидорчук
19
Шепелев
18
Андриевский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
18
Андриевский
24
Рамирес
19
Гармаш
19
Гармаш
24
Рамирес
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
Остались в запасе
Колос
Динамо К
23
Кирилл Фесюн
ВР
31
Иван Пахолюк
ВР
9
Алексей Зозуля
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
17
Антон Царенко
АП
22
Бенито
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
31
Иван Пахолюк
ВР
9
Алексей Зозуля
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
17
Антон Царенко
АП
22
Бенито
ЛВ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Колос - Динамо К
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
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