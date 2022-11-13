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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Колос
Динамо К - Колос: обзор матча 13 ноября 2022
Динамо К
13.11.2022, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Колос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Колос
83'
Желтая карточка
С. Болбат
81'
Замена
Е. Задоя
️️️️
В. Милько
Замена
А. Сирота
️️️️
В. Шепелев
70'
70'
Замена
К. Попов
️️️️
Д. Безбородько
70'
Замена
А. Богданов
️️️️
П. Ореховский
Вторая желтая
Д. Попов
68'
Замена
Д. Лонвейк
️️️️
В. Кабаев
65'
Замена
В. Дубинчак
️️️️
К. Вивчаренко
65'
Желтая карточка
В. Кабаев
48'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
А. Беседин
46'
26'
Желтая карточка
О. Ильин
Желтая карточка
Д. Попов
25'
14'
Желтая карточка
П. Ореховский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
4
Вячеслав Ставничий
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
19
Андрей Соловьев
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
11
Кирилл Попов
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-3-2-1
1
Бущан
2
Вивчаренко
4
Попов
6
Забарный
20
Караваев
19
Шепелев
8
Сидорчук
29
Буяльский
22
Кабаев
11
Цыганков
41
Беседин
3-2-2-2-1
23
Волынец
33
Гончаренко
44
Чоботенко
35
Золотов
50
Болбат
5
Черноморец
14
Милько
10
Ореховский
97
Ильин
33
Мякушко
21
Безбородько
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
19
Шепелев
34
Сирота
34
Сирота
19
Шепелев
22
Кабаев
21
Лонвейк
21
Лонвейк
22
Кабаев
41
Беседин
19
Гармаш
19
Гармаш
41
Беседин
10
Ореховский
90
Богданов
90
Богданов
10
Ореховский
14
Милько
91
Задоя
91
Задоя
14
Милько
21
Безбородько
11
Попов
11
Попов
21
Безбородько
Остались в запасе
Динамо К
Колос
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
23
Кирилл Фесюн
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
4
Вячеслав Ставничий
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
19
Андрей Соловьев
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
4
Вячеслав Ставничий
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
19
Андрей Соловьев
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Динамо К - Колос
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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