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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Динамо К
Колос - Динамо К: обзор матча 19 июля 2020
Колос
19.07.2020, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, группа A, 10 тур
2 : 0
Завершен
Динамо К
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
17
Евгений Морозко
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
9
Денис Антюх
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Колос
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
0
O. Bondarenko
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
3-4-3
23
Волынец
5
Черноморец
6
9
Зозуля
17
Морозко
90
Богданов
91
Задоя
13
8
Костышин
7
Лысенко
9
Антюх
3-4-2-1
1
Бущан
94
Кедзиора
4
Попов
20
Караваев
19
Шепелев
29
Буяльский
31
Шабанов
6
Кадири
11
Цыганков
14
де Пена
31
Русин
Остались в запасе
Колос
Динамо К
10
Павел Ореховский
ЦП
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
0
O. Bondarenko
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
6
Илья Забарный
ЦЗ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
22
Бенито
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Остались в запасе
10
Павел Ореховский
ЦП
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
0
O. Bondarenko
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Остались в запасе
6
Илья Забарный
ЦЗ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
22
Бенито
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Статистика матча Колос - Динамо К
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
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