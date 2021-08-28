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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Колос
Динамо К - Колос: обзор матча 28 августа 2021
Динамо К
28.08.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
7 : 0
Завершен
Колос
5'
К. де Пена
9'
Н. Шапаренко
25'
Т. Кедзиора
34'
В. Буяльский
39'
К. де Пена
45'
В. Цыганков
67'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Колос
90'
+1
Желтая карточка
А. Нуриев
86'
Желтая карточка
A. Ngamba
Желтая карточка
Н. Шапаренко
79'
76'
Желтая карточка
М. Данфа
Замена
Б. Леднев
️️️️
В. Буяльский
69'
ГОЛ! 7:0!
В. Цыганков
Пас отдал
В. Миколенко
67'
64'
Замена
В. Лысенко
️️️️
N. Sitchinava
Замена
В. Шепелев
️️️️
С. Сидорчук
61'
Замена
А. Караваев
️️️️
Т. Кедзиора
61'
Замена
Б. Вербич
️️️️
К. де Пена
61'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
И. Шкурин
46'
46'
Замена
А. Нуриев
️️️️
Д. Костышин
46'
Замена
М. Данфа
️️️️
В. Чурко
ГОЛ! 6:0!
В. Цыганков
Пас отдал
К. де Пена
45'
ГОЛ! 5:0!
К. де Пена
39'
ГОЛ! 4:0!
В. Буяльский
Пас отдал
В. Цыганков
34'
Желтая карточка
С. Сидорчук
30'
29'
Замена
A. Ngamba
️️️️
В. Милько
29'
Замена
А. Богданов
️️️️
Е. Задоя
ГОЛ! 3:0!
Т. Кедзиора
Пас отдал
К. де Пена
25'
ГОЛ! 2:0!
Н. Шапаренко
Пас отдал
И. Шкурин
9'
ГОЛ! 1:0!
К. де Пена
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
0
N. Sitchinava
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
30
Богдан Леднев
АП
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Колос
90
Андрей Богданов
ЦП
80
Мамаду Данфа
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
25
Матия Ром
ЦФ
44
Тарас Сакив
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
3-4-2-1
71
Бойко
16
Миколенко
6
Забарный
94
Кедзиора
29
Буяльский
8
Сидорчук
31
Шабанов
10
Шапаренко
14
де Пена
11
Цыганков
17
Шкурин
4-2-4
30
Маханьков
90
Петров
35
Золотов
5
Черноморец
22
Павловец
14
Милько
91
Задоя
11
Чурко
19
8
Костышин
0
14
де Пена
7
Вербич
7
Вербич
14
де Пена
94
Кедзиора
20
Караваев
20
Караваев
94
Кедзиора
8
Сидорчук
19
Шепелев
19
Шепелев
8
Сидорчук
29
Буяльский
30
Леднев
30
Леднев
29
Буяльский
17
Шкурин
24
Рамирес
24
Рамирес
17
Шкурин
91
Задоя
90
Богданов
90
Богданов
91
Задоя
11
Чурко
80
Данфа
80
Данфа
11
Чурко
8
Костышин
7
Нуриев
7
Нуриев
8
Костышин
14
Милько
38
38
14
Милько
0
7
Лысенко
7
Лысенко
0
Остались в запасе
Динамо К
Колос
35
Руслан Нещерет
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
25
Матия Ром
ЦФ
44
Тарас Сакив
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Денис Гармаш
АП
Остались в запасе
25
Матия Ром
ЦФ
44
Тарас Сакив
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Динамо К - Колос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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