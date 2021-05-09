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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Динамо К
Колос - Динамо К: обзор матча 09 мая 2021
Колос
09.05.2021, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Динамо К
45'
Д. Гармаш
57'
Н. Шапаренко
65'
В. Миколенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Динамо К
87'
Желтая карточка
Д. Попов
Желтая карточка
Н. Золотов
87'
82'
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
Н. Шапаренко
72'
Замена
Сидклей
️️️️
Ж. Родригес
72'
Замена
Б. Леднев
️️️️
Д. Гармаш
Желтая карточка
A. Ngamba
67'
Замена
О. Ильин
️️️️
V. Gavrish
67'
Замена
S. Sorokin
️️️️
Д. Антюх
67'
65'
ГОЛ! 0:3!
В. Миколенко
60'
Замена
В. Цыганков
️️️️
А. Караваев
57'
ГОЛ! 0:2!
Н. Шапаренко
Желтая карточка
V. Gavrish
56'
Замена
A. Ngamba
️️️️
П. Ореховский
56'
Замена
D. Khlyobas
️️️️
В. Лысенко
55'
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гармаш
Пас отдал
А. Караваев
44'
Желтая карточка
С. Сидорчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
41
Артем Беседин
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Колос
9
Алексей Зозуля
ПЗ
25
Матия Ром
ПЗ
97
Олег Ильин
ЦП
27
Senko Kirill Sergeevich
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
30
Богдан Леднев
АП
11
Клейтон
ПВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
4-3-3
23
Волынец
21
Новак
5
Черноморец
90
Петров
35
Золотов
10
Ореховский
13
91
Задоя
7
Лысенко
9
Антюх
11
Чурко
3-2-2-1-2
1
Бущан
94
Кедзиора
6
Забарный
4
Попов
20
Караваев
16
Миколенко
8
Сидорчук
10
Шапаренко
19
Гармаш
7
Родригес
41
Беседин
10
Ореховский
38
38
10
Ореховский
13
97
Ильин
97
Ильин
13
9
Антюх
19
19
9
Антюх
7
Лысенко
13
13
7
Лысенко
7
Родригес
17
Сидклей
17
Сидклей
7
Родригес
19
Гармаш
30
Леднев
30
Леднев
19
Гармаш
10
Шапаренко
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
10
Шапаренко
20
Караваев
11
Цыганков
11
Цыганков
20
Караваев
Остались в запасе
Колос
Динамо К
9
Алексей Зозуля
ПЗ
27
Senko Kirill Sergeevich
ЦФ
25
Матия Ром
ПЗ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
19
Владислав Ванат
ЦФ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
11
Клейтон
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
9
Алексей Зозуля
ПЗ
27
Senko Kirill Sergeevich
ЦФ
25
Матия Ром
ПЗ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Остались в запасе
19
Владислав Ванат
ЦФ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
11
Клейтон
ПВ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Колос - Динамо К
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
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