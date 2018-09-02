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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Севилья
Бетис - Севилья: обзор матча 02 сентября 2018
Бетис
02.09.2018, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 3 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
80'
Хоакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Севилья
Замена
Сидней
️️️️
М. Бартра
88'
87'
Замена
К. Промес
️️️️
С. Кьер
86'
Замена
А. Видаль
️️️️
Г. Арана
Желтая карточка
Хоакин
81'
81'
Желтая карточка
П. Сарабия
ГОЛ! 1:0!
Хоакин
Пас отдал
А. Манди
80'
Замена
Хоакин
️️️️
В. Карвалью
75'
71'
Желтая карточка
С. Кьер
66'
Вторая желтая
Р. Меса
Желтая карточка
С. Каналес
64'
61'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Ф. Васкес
Замена
А. Санабрия
️️️️
Л. Морон
59'
45'
+3
Желтая карточка
Р. Меса
45'
+1
Желтая карточка
А. Силва
42'
Желтая карточка
Г. Меркадо
Желтая карточка
В. Карвалью
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Севилья
25
Габриэль Меркадо
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Бетис
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Франсис
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Лопес
23
Фирпо
2
Манди
3
Феддаль
5
Бартра
10
Карвалью
18
Гуардадо
37
Тельо
20
Каналес
14
Инуи
80
Морон
4-2-2-1
25
Меркадо
16
Навас
13
Арана
21
Гомес
24
Кьер
11
Банега
16
Меса
7
Сарабия
20
Васкес
19
Силва
5
Бартра
26
Сидней
26
Сидней
5
Бартра
10
Карвалью
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Карвалью
80
Морон
19
Санабрия
19
Санабрия
80
Морон
13
Арана
22
Видаль
22
Видаль
13
Арана
20
Васкес
25
Гоналон
25
Гоналон
20
Васкес
24
Кьер
10
Промес
10
Промес
24
Кьер
Остались в запасе
Бетис
Севилья
1
Жоэль
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
27
Франсис
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
27
Франсис
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Бетис - Севилья
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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