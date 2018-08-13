Мачин – о поражении от «Барселоны» в Суперкубке: «Было обидно не реализовать пенальти в конце игры»

Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин после матча за Суперкубок Испании против «Барселоны» (1:2) отметил, что его команде стоит извлечь положительные моменты из прошедшей игры.

«Несмотря на то, что мы очень много времени владели мячом, у нас были шансы и мы не сдались. Нам надо извлечь уроки из этой игры.

Соперник больше владел мячом, но мы огрызались, контратаковали и продолжали создавать свои моменты. Рад, что мои футболисты усвоили установку, я говорил им не сдаваться.

Было обидно не реализовать пенальти в конце игры, но это часть игры», – сказал после игры Мачин.

Матч Суперкубка Испании «Барселона» – «Севилья» завершился со счетом 2:1. Игра прошла в Марокко – трофей в этом году разыгрывался в одном матче. «Барселона» завоевала Суперкубок в 13-й раз в истории.