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Мачин – о поражении от «Барселоны» в Суперкубке: «Было обидно не реализовать пенальти в конце игры»

13 августа 2018, 09:15

Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин после матча за Суперкубок Испании против «Барселоны» (1:2) отметил, что его команде стоит извлечь положительные моменты из прошедшей игры.

«Несмотря на то, что мы очень много времени владели мячом, у нас были шансы и мы не сдались. Нам надо извлечь уроки из этой игры.

Соперник больше владел мячом, но мы огрызались, контратаковали и продолжали создавать свои моменты. Рад, что мои футболисты усвоили установку, я говорил им не сдаваться.

Было обидно не реализовать пенальти в конце игры, но это часть игры», – сказал после игры Мачин.

Матч Суперкубка Испании «Барселона» – «Севилья» завершился со счетом 2:1. Игра прошла в Марокко – трофей в этом году разыгрывался в одном матче. «Барселона» завоевала Суперкубок в 13-й раз в истории.

Источник: ФК «Севилья»
Испания. Примера Севилья Мачин Пабло
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