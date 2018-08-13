Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мачин – о поражении от «Барселоны» в Суперкубке: «Было обидно не реализовать пенальти в конце игры»

    Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин после матча за Суперкубок Испании против «Барселоны» (1:2) отметил, что его команде стоит извлечь положительные моменты из прошедшей игры.

    «Несмотря на то, что мы очень много времени владели мячом, у нас были шансы и мы не сдались. Нам надо извлечь уроки из этой игры.

    Соперник больше владел мячом, но мы огрызались, контратаковали и продолжали создавать свои моменты. Рад, что мои футболисты усвоили установку, я говорил им не сдаваться.

    Было обидно не реализовать пенальти в конце игры, но это часть игры», – сказал после игры Мачин.

    Матч Суперкубка Испании «Барселона» – «Севилья» завершился со счетом 2:1. Игра прошла в Марокко – трофей в этом году разыгрывался в одном матче. «Барселона» завоевала Суперкубок в 13-й раз в истории.

    Источник: ФК «Севилья»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2018 09:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11